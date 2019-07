SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Meciul zilei la Wimbledon 2019

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Organizatorii de la Wimbledon au anunțat programul complet de luni, o zi în care se vor desfășura toate cele 16 meciuri din optimile de finală de pe tabloul masculin și de pe cel feminin. Confruntarea dintre Halep și Gauff e programată a doua pe Terenul 1, în jurul orei 16:30, urmând să înceapă imediat după meciul Serena Williams (10 WTA) - Carla Suarez Navarro (31 WTA).

Simona Halep o va înfrunta la Wimbledon pe Cori Gauff, o tenismenă care este deja milionară în dolari la numai 15 ani.

Cori Gauff este considerată a fi noua Serena Williams și deși momentan ocupă doar locul 313 WTA este considerată a fi noua senzație a tenisului mondial.

Gauff a reușit un turneu Wimbledon de excepție învingând-o în optimi pe Polona Hercog cu 3-6, 7-6, 7-5 după o revenire de senzație.

Prestațiile excelente au făcut ca marile companii să se bată deja pentru a obține contracte cu ea astfel că Gauff a strâns în cont peste 1 milion de euro.

Un alt milion va încasa doar din contractele din acest an conform Forbes astfel că Gauff are în față un viitor promițător.

3 informații despre Cori Gauff

Le are model pe surorile Williams

La vârsta sa, are deja contract cu firma de reprezentanță Team8, deținută de Roger Federer.

În 2018, în același an în care Simona Halep s-a impus la Roland Garros, Cori Gauff a câștigat întrecerea junioarelor de la Paris, la doar 14 ani

Ştiu că a învins-o pe Venus şi e un rezultat bun

Simona Halep a vorbit despre Cori Gauff înainte ca americanca de 15 ani să termine partida cu Polona Hercog, din turul al treilea. Românca a afirmat că nu ştie nimic despre viitoarea ei adversară de la Wimbledon, dar este un rezultat bun faptul că a învins-o pe Venus Williams.

"Pe cea tânără nu o cunosc, nu am jucat niciodată împotriva ei. Nici nu am văzut vreun meci al ei. Ştiu că a învins-o pe Venus şi e un rezultat bun. Să joci în turul al treilea la Wimbledon la 15 ani este extraordinar, dar nu ştiu multe despre ea. Cred că Hercog o să câştige, după cum se vede", a spus Halep, în momentul în care scorul era de 6-3, 5-3, pentru Hercog.

Americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, cea mai tânără jucătoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon după preliminarii, a învins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Gauff va da piept în optimi cu Simona Halep.

Hercog a condus cu 5-2, în setul al doilea şi a ratat două mingi de meci, una la 5-2 şi alta la 5-3. Tânăra jucătoare americană a revenit spectaculos şi a reuşit să ducă setul în tie-break şi meciul în decisiv. Gauff a avut 4-1 în setul al treilea, a fost egalată, apoi a reuşit la 6-5 break-ul care o califică în optimi, după două ore şi 45 de minute.

Cori Gauff, beneficiară a unui wild card în calificări, a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon, la vârsta de 15 ani şi 122 de zile, în Era Open, care începe în 1968.

În ultimul tur al calificărilor, americanca a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Greet Minnen din Belgia, locul 129 WTA.

În seara dinaintea partidei, Gauff a dat online un test la ştiinţă, la şcoala ei din Florida. Ea este prima jucătoare sub 16 ani pe tabloul principal de la Wimbledon, după Laura Robson, în 2009, dar britanica a jucat atunci pe tablou cu wild card.

În turul I, Gauff a trecut de principala favorită a calificărilor, spaniola Aliona Bolsova, locul 94 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, iar în turul al doilea de rusoaica Valentina Ivahnenko, locul 250 WTA, cu 6-2, 6-3.

În turul I, pe tabloul principal, Gauff a învins-o pe compatrioata ei Venus Williams, locul 44 WTA, cu 6-4, 6-4, apoi pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 139 WTA, cu 6-3, 6-3.

Cori Gauff a câştigat turneul de la Roland Garros la simplu juniori, în 2018, şi a fost finalistă în 2017, la 13 ani, la US Open, tot la juniori.

Simona Halep, locul 7 WTA, a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Halep şi-a depăşit astfel rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul al treilea de Su-Wei Hsieh, scor 3-6, 6-4, 7-5. Cel mai bun rezultat al româncei la Wimbledon este atingerea fazei semifinalelor, în 2014.

Simona Halep a fost întrebată la conferinţa de presă după meciul cu Victoria Azarenka, ce părere are despre faptul că unii jucători cer o cotă mai mare din veniturile obţinute de turneele de tenis.

"Nu-mi place să vorbesc despre acest subiect pentru că nu sunt omul banului. E sensibil, e greu să vorbesc eu, din această poziţie, este greu să mă gândesc la asta, pentru că am tot ce am dorit, am muncit pentru asta. Banii suntt extraordinari în tenis, aşa că nu mă pot plânge. Da, dacă există o posbilitate de a schimba ceva, este o bună idee de a-i ajuta pe jucătorii ce nu sunt foarte bine clasaţi. Sper că jucătorii care au nevoie să fie ajutaţi mai mult", a răspuns Halep.

Mai mulţi jucători de tenis şi-au exprimat nemulţumirea faţă de faptul că ei primesc o cotă prea mică din veniturile pe care le aduc la turnee.

Roger Federer vrea mai mulţi bani pentru nivelurile inferioare ale tenisului. Canadianul Vasek Pospisil cere ca jucătorii să poată discuta cu organziatorii turneelor pentru a obţine un procent mai mare din profitul pe care îl aduc competiţiile. El spune că jucătorii de la locul 80 în jos au mari probleme în a se descurca cu banii pe care îi câştigă.

Corey Gauff, tatăl jucătoarei americane Cori "Coco" Gauff, speră că fiica lui să se ridice la nivelul unui meci cu Simona Halep, primul cu o sportivă din Top 10 WTA. Mai mult, Gauff senior spune că fata lui doreşte să câştige turneul de la Wimbledon. "Simona este o mare jucătoare, ea concurează foarte tare. Sper ca fiica ma să se ridice şi să fie pregătită pentru această provocare. Cred că dacă va juca un tenis bun îşi va oferi unele şanse. Dacă va rămâne pozitivă şi va continua să lupte aşa cum a făcut-o în ultimul meci, nu ştii ce se va întâmpla. Cred că tenisul ei este suficient de bun", a declarat Corey Gauff.

El a afirmat că îşi rezervaseră doar o săptămână pentru şederea la Londra, iar acum "Coco" este în a treia săptămână, la Wimbledon.

"Stăm într-un hotel şi a trebuit să ne extindem şederea, dar este extraordinar. Întâi, am rezervat pentru o săptămână, am prelungit pentru încă o săptămână, apoi a trebuit să o mai facem o dată. Coco a vrut să ajungă în a doua săptămână şi chiar vrea să câştige turneul. Multe s-au întâmplat repede, a jucat multe meciuri, a atras multă atenţie. Juniorii sunt aici pentru turneul lor, aşa că s-a dus să-şi vadă câteva prietene", a mai spus el.

Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua luni, în jurul orei 16.30, cu Cori Gauff, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Meciul va avea loc pe terenul numărul 1, după întâlnirea Serena Williams - Carla Suarez Navarro, care începe la ora 15.00.

Ashleigh Barty - Alison Riske

Serena Williams - Carla Suarez Navarro

Barbora Strycova - Elise Mertens

Johanna Konta - Petra Kvitova

Elina Svitolina - Petra Martic

Karolina Muchova - Karolina Pliskova

Simona Halep - Cori Gauff

Shuai Zhang - Dayana Yastremska

Tot luni, de la ora 13.00, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 5, va da piept cu echipa Maximo Gonzalez/Horacio Zebalos (Argentina), cap de serie numărul 9, în optimi, pe terenul 14.

În turul al doilea al probei de dublu mixt vor evolua Raluca Olaru şi croatul Franko Skugor, direct acceptaţi în această fază şi cap de serie numărul 12, împotriva cuplului american Frances Tiafoe/Venus Williams. Această întâlnire este ultima de pe terenul 18, după două meciuri de simplu, unul feminin şi altul masculin, şi după o partidă de dublu masculin.