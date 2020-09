Simona Halep - Dayana Yastremska LIVE VIDEO ONLINE STREAMING la Digi Sport 2. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și ucraineanca Dayana Yastremska (20 de ani, 29 WTA) se înfruntă azi, după ora 14:00, în optimile de finală ale turneului Premier 5 de la Roma. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe RomaniaTV.net și în direct la Digi Sport 2.

Românca își continuă drumul spre marele trofeu de la Roma, după ce a trecut de Jasmine Paolini în turul 2, însă are în față o adversară redutabilă, Dayana Yastremska. Ucraineanca a eliminat-o pe Amanda Anisimova (19 ani, locul 27 WTA), cu 4-6, 7-6, 6-4.

Halep și Yastremska nu au jucat niciodată la simplu, însă s-au întâlnit în proba de dublu, în urmă cu câteva zile, tot la Roma, când Simona Halep și Monica Niculescu le-au învins pe Elina Svitolina și Dayana Yastremska, scor 6-0, 6-1.

Adversara Simonei Halep, Dayana Yastremska, este considerată una dintre cele mai talentate jucătoare din "noul val". Ucraineanca este și o cântăreață promițătoare și chiar a lansat câteva piese.

În vârstă de 20 de ani, Yastremska se află pe locul 29 WTA și are deja trei titluri de WTA câștigate, la Hua-Hin, Strasbourg și Hong Kong. La turneele de Grand Slam, Yastremska a obținut cea mai bună performanță în 2019, când a ajuns în optimi la Wimbledon.

Simona Halep a mai jucat două finale la Roma, ambele pierdute în fața Elinei Svitolina.

Simona Halep - Dayana Yastremska LIVE VIDEO Yastremska, fără Bajin

Yastremska este o jucătoare cu lovituri puternice, extrem de agresivă. Ucraineanca în vârstă de 20 de ani are deja 3 turnee WTA în palmares, dar nu a confirmat și la Grand Slam-uri. Cea mai bună performanță la o astfel de competiției este turul 4, la Wimbledon 2019.

După turneul de la US Open, Yastremska a decis să se despartă de antrenorul Sascha Bajin, omul care a contribuit și la ascensiunea lui Naomi Osaka.

Simona Halep - Dayana Yastremska LIVE VIDEO. Naomi Osaka s-a retras de la French Open

Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA, câştigătoare a trofeului US Open, s-a retras de la ediţia din acest an a turneului de la Roland Garros, din cauza unor probleme musculare.

"Nu voi putea juca la French Open. Am încă probleme la ischiogambieri, astfel că nu voi avea suficient timp să mă pregătesc pentru zgură. Aceste două turnee au fost prea apropiate unul de altul pentru mine", a precizat sportiva în social media.

Turneul de la Roland Garros se va desfăşura în perioada 21 septembrie -11 octombrie.

Simona Halep şi Monica Niculescu au ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roma, la dublu

Simona Halep şi Monica Niculescu au ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roma, la dublu.

Româncele au fost învinse, joi, în optimi, cu scorul de 6-1, 6-3, de cuplul japonez Ena Shibahara/Shuko Aoyama, cap de serie numărul 7.

Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu total de 8.000 de euro şi cu câte 105 puncte WTA.

Pe tabloul de dublu mai este o româncă, Raluca Olaru, în echipă cu Anna-Lena Friedsam din Germania. Ele vor da piept în sferturi cu învingătoarea din meciul Magda Linette/Bernarda Pera (Polonia/SUA) - Nicole Melichar/Demi Schuurs (SUA/Olanda), cap de serie numărul 4.

Simona Halep a declarat, miercuri, că se bucură că s-a calificat în optimile de finală la Roma şi că în condiţiile actuale de pandemie se poate totuşi juca un turneu “destul de mare”.

“Nu a fost un meci uşor. Am fost un pic încordată, mingea parcă nu pleca din racheta mea, dar a fost totuşi bine că am reuşit să termin în două seturi. Per total a fost un meci bun şi mă bucur că sunt în următorul tur. Sper să am cât mai multe meciuri câştigate. Va urma o partidă grea, dar sunt pregătită şi îmi doresc să joc mai bine decât astăzi. Vreau să mă bucur de faptul că sunt în turul următor şi că în condiţiile acestea putem să jucăm un turneu destul de mare”, a spus Halep la Digi Sport.

Sportiva a vorbit şi despre meciul de dublu câştigat marţi de ea şi de Monica Niculescu în faţa cupului ucrainean Elina Svitolina/Daiana Iastremska, scor 6-0, 6-1: “La dublu a fost un meci foarte bun, poate cel mai bun al nostru de mult, de atâţi ani de când jucăm. Şi adversarele ne-au ajutat un pic pentru că au greşit destul de mult”.

Halep s-a reîntâlnit la Roma cu Darren Cahill după şapte luni. “Este un sentiment plăcut că-l am din nou în echipă, a venit cu un aer proaspăt, cu felul lui relaxat. Sunt convinsă că o să mă ajute să mă relaxez şi mai mult. De la meci la meci sper să fie şi mai bine”, a afirmat ea.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-4, pe italianca Jasmine Paolini, locul 99 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier de la Roma. În optimi, Halep va evolua cu învingătoarea dintre Daiana Iastremska din Ucraina, locul 29 WTA, şi americanca Amanda Anisimova, locul 27 WTA.

Pentru Simona Halep, acesta este al doilea turneu la care participă de la reluarea competiţiilor după pauza cauzată de pandemia de coronavirus. Ea a câştigat, la 16 august, turneul de la Praga.

La Roma, Halep a fost finalistă în 2017 şi 2018.