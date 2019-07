SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Meci pentru finala Wimbledon 2019

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. WTA a prefaţat duelul Simona Halep - Elina Svitolina, prima semifinală de la All England Club (joi, de la ora 15:00). Partida se anunţă una echilibrată, chiar dacă cifrele şi parcursul de până acum o indică pe campioana noastră drept sportiva cu ceva mai multe şanse.

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT.

Organizatorii au decis ca partida dintre Halep și Svitolina să fie prima pe Terenul Central, fiind urmată de cea de-a doua semifinală. Pentru al doilea loc în ultimul act al competiției se vor duela Serena Williams (locul 10 WTA, 37 de ani) și Barbora Strycova (locul 54 WTA, 33 de ani).

Dacă Simona Halep a mai ajuns în careul de aşi în urmă cu cinci ani, Elina Svitolina este pentru prima oară în semifinalele turneului de la Wimbledon. Jucătoarea din Ucraina susţine că nu simte presiune înaintea întâlnirii cu Halep, dar cel mai probabil îşi doreşte să alunge tensiunea generată de o astfel de dispută.

"Cine e favorită să ajungă în finala Wimbledon, Simona Halep, favorita 7 sau Elina Svitolina, a 8-a favorită? Nu ştim cu certitudine, dar aproape sigur va fi o bătălie fizică. Pentru prima oară după mult timp, Halep şi Svitolina au ajuns la un turneu mare fără "fanfară". Elina încă îşi căuta forma după problemele la genunchi care i-au compromis sezonul de zgură. Ea nu a reuşit două victorii la rând de la Indian Wells, când ajungea în semifinale, tocmai în martie. Semifinalistă aici în 2014 şi sfertfinalistă în doi din ultimii trei ani, Halep a sosit la Wimbledon după o campanie solidă, dar încheiată dezamăgitor, la Roland Garros. Deşi a dat senzaţia că îşi poate apărat titlul, Simona a pierdut în sferturi la Paris, împotriva puştoaicei de 17 ani, Amanda Anisimova", notează siteul oficial al WTA.

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Pasărea Phoenix Halep

Simona Halep are un avantaj în raport cu opozanta de joi. După un sezon cenuşiu, e extrem de proaspătă şi pare să presteze jocul excelent din urmă cu un an, când domina circuitul feminin.

De partea cealaltă, Svitolina a venit la All England Club după o accidentare, iar în primele meciuri a fost departe de nivelul fizic optim. Într-o eventuală semifinală lungă cu Simona, ucraineanca va avea un handicap uriaş, mai ales că sportiva din Constanţa a recunoscut că e "fresh". Un atu important al campioanei noastre e şi faptul că, deşi a avut momente grele în turneu, a ştiut să recupereze de fiecare dată impresionant.

"Relaxată şi sănătoasă, Halep a mărşăluit până în semifinale, cedând un singur set pe parcurs. Dar meciurile ei nu au fost lipsite de momente tensionate. Încă din partida de debut, cu Aliaksandra Sasnovich, românca s-a văzut condusă cu 5-2, înainte de a câştiga 5 gameuri la rând şi setul. Contra prietenei sale, Mihaela Buzărnescu, a pierdut un set, dar şi-a revenit la timp pentru a nu pune sub semnul întrebării câştigătoarea. Apoi, cu Azarenka a fost condusă cu 3-1, pentru a câştiga 11 din următoarele 12 gameuri. În sferturi, cu Zhang, a fost condusă cu 4-1 şi a salvat 4 mingi de break, înainte de a reveni din nou şi a nu-i mai da adversarei vreo şansă", mai notează sursa citată.

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Şi-a depăşit obiectivul

Deşi mulţi au avut senzaţia că Halep nu mai e la fel de motivată, după ce şi-a atins marile obiective ale carierei - locul 1 WTA şi cucerirea unui Grand Slam -, realitatea e cu totul alta. Constănţeanca s-a simţit sufocată după atât de multă presiune, iar acum, după o perioadă în care şi-a încărcat bateriile, e din nou gata de mari performanţe.

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA se joacă JOI în semifinale la WIMBLEDON 2019. S-a anunţat ORA MECIULUI

"2019 trebuia să fie pentru Halep un "an liniştit", după cum singură a spus, dorind să înlăture presiunea după un 2018 extrem de greu, în care a terminat pe primul loc în ierarhia WTA şi şi-a trecut în palmares primul turneu de Grand Slam. Prima impresie a fost că Halep vrea să ia lucrurile uşor, fără a merge "full gas". Dar Simona nu a vrut niciodată să ridice piciorul de pe pedala de acceleraţie, pur şi simplu şi-a dorit să înlăture presiunea, să se bucure de tenis şi să fie din nou proaspătă fizic şi psihic", mai scriu jurnaliştii de la WTA, pentru ca apoi să identifice punctele forte ale Simonei. Jocul la retur va fi posibil decisiv în stabilirea învingătoarei din prima semifinală de la Roland Garros: "Cheia succesului ei până acum, la Wimbledon, a fost jocul la retur. Simona a câştigat 41,8% din gameurile în care adversarele au servit, un procentaj foarte apropiat de cel de anul trecut, când a jucat impresionant. La Wimbledon a convertit mai mult de 50% din mingile de break avute şi s-a impus în mai mult de 61% din dueluri, când opozantele au utilizat serviciul doi".

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Simona Halep are atu experienţa

Simona se află la a 7-a semifinală de Grand Slam, egalându-le pe Kerber, Azarenka şi Wozniacki. Până acum, cu 6 semifinale, campioana noastră era la egalitate cu Petra Kvitova şi Li Na.

Din acest punct de vedere, românca are un atu important, adversara fiind în premieră în "careul de aşi" al unei competiţii de asemenea anvergură. Totuşi, ucrainencei îi place statutul de outsideră, motivându-se foarte bine contra adversarelor de top.

"Când vine vorba de experienţă, Halep are un avantaj important în faţa Svitolinei, care va juca prima sa semifinală de Grand Slam. E un teritoriu neexplorat pentru ocupanta locului 8 mondial, care în sfârşit a trecut peste blestemul sferturilor de finală. Ţinându-şi aşteptările jos şi zburând sub radar, Svitolina se simte foarte bine. Situaţia e similară cu ce s-a întâmplat la Singapore, când a câştigat Turneul Campioanelor. Atunci, ea nu învinsese vreo jucătoare din TOP 50 WTA de la Montreal, dar a zburdat pur şi simplu, cucerind cel mai important titlu al carierei", conchide wtatennis.com.

Meciurile directe Halep - Svitolina

2019 - Qatar Open (semifinale): Victorie Halep 6-3, 3-6, 6-4

2018 - Roma (finală): Victorie Elina Svitolina 6-0, 6-4

2017 - Turneul Campioanelor: Victorie Elina Svitolina 6-3, 6-4

2017 - Rogers Cup (semifinale): Victorie Elina Svitolina 6-1, 6-1

2017 - Roland Garros (sferturi): Victorie Simona Halep 3-6, 7-6, 6-0

2017 - Roma (finală): Victorie Elina Svitolina 4-6, 7-5, 6-1

2013 - Turneul Campioanelor de la Sofia: Victorie Simona Halep 6-1, 6-1

Simona Halep - Elina Svitolina se va desfăşura joi, de la ora 15:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe RomaniaTV.net





Simona Halep viseaza la un nou Grand Slam: Casele de pariuri nu o vad insa principala favorita

Simona Halep a ajuns, pentru a doua oara in cariera, in semifinale la Wimbledon, iar tenismena romana are o buna oportunitate de a-si trece in cont cel de-al doilea Grand Slam.



Casele de pariuri o vad, insa, pe jucatoarea noastra cu sansa a doua la castigarea turneului britanic.



Simona are cota 2.75 la un succes, in timp ce Serena Williams, marea favorita, are cota 2.00 pentru un nou triumf in capitala Angliei.



Adversara Simonei din semifinale, ucraineanca Elina Svitolina, e a treia pe lista favoritelor, in timp ce surprinzatoarea Barbora Strycova ocupa pozitia a patra.



Dar iata cotele pentru castigatoarea Wimbledon 2019:



1. Serena Williams 2.00



2. Simona Halep 2.75

3. Elina Svitolina 6.50

4. Barbora Strycova 10.00



Semifinalele Simona Halep - Elina Svitolina si Serena Williams - Barbora Strycova vor avea loc joi, la ore ce vor fi anuntate ulterior de organizatori.



Finala Wimbledon 2019 e programata pentru sambata.

Cele doua mize suplimentare ale semifinalei dintre Simona Halep si Elina Svitolina Simona Halep si Elina Svitolina nu se vor duela, joi, doar pentru calificarea in finala turneului de la Wimbledon.



Confruntarea din semifinalele competitiei de Grand Slam are si doua mize suplimentare pentru jucatoare.



Mai intai, in cazul in care o va invinge pe Svitolina, sportiva noastra isi va asigura un salt de doua locuri in clasamentul WTA, pana pe 5. In cazul in care va fi invinsa, Simona va ramane pe locul 7.



In plus, prin prezenta in finala, Simona isi va asigura si un cec in valoare de 1.175.000 de lire sterline (1.491.874 de dolari) . In cazul in care va fi invinsa, Simona va ramane cu 588 de mii de lire sterline (746.572 de dolari).