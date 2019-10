SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Meci de foc la Turneul Campioanelor 2019

Simona Halep-Elina Svitolina se joacă astăzi, la 12.30, la Turneul Campioanelor de la Shenzen. Halep și Svitolina s-au întâlnit de 8 ori, fiecare câștigând câte patru partide. Simona Halep a câștigat ultima întâlnire, în semifinalele de la Wimbledon din acest an, meci încheiat cu scorul 6-1, 6-3.

Click aici pentru a vedea Simona Halep-Elina Svitolina

UPDATE 11:20: WTA prefațează duelul dintre Simona Halep și Elina Svitolina cu un clip postat pe rețelele de socializare.

Both unbeaten so far!@ElinaSvitolina against @Simona_Halep at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen on Wednesday! pic.twitter.com/5iTlyXdSRU