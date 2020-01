SIMONA HALEP - ELISE MERTENS (ora 2:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE la EUROSPORT în optimile de finală de la AUSTRALIAN OPEN 2020

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AUSTRALIAN OPEN. Partida SIMONA HALEP - ELISE MERTENS se va disputa luni, 27 ianuarie, la de la ora 2:00 şi va fi prima a zilei pe Rod Laver Arena. SIMONA HALEP ELISE MERTENS, meci contând pentru optimile de finală de la AUSTRALIAN OPEN 2020, se joacă în noaptea de duminică spre luni, de la ora 2:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT.

Simona Halep s-a mai întâlnit de trei ori în carieră cu Elise Mertens, câţtigând două partide: 6-1, 6-2, în sferturi de finală la Roland Garros şi 6-0, 6-3, în optimile de finală la Madrid, ambele în 2018. Elise Mertens a învins-o pe Simona Halep, 3-6, 6-4, 6-3, în finala Qatar Open 2019.

"Am jucat de cateva ori cu Elise Mertens, la Roland Garros, la Madrid, la Doha, am jucat suficient de mult impotriva ei pentru a-mi da seama de modul in care joaca si de ceea ce trebuie sa fac. Nu m-am gandit inca la optimea de finala, dar voi fi pregatita pentru meci si va trebui sa lupt. Chiar daca va juca grozav, eu voi fi acolo, gata de joc. Ea nu se da batuta niciodata, are un joc bun, joaca rapid de pe linia de fund", a declarat Simona Halep despre meciul cu Elise Mertens din optimile de finală de la Australian Open.

"Va fi foarte dificil, dar sunt fericită că am ajuns în optimile de finală. O să iau fiecare meci în parte. Fiecare adversară este diferită, fiecare zi e diferită, dar o să dau 100% de fiecare dată. Am bătut-o în ultimul meci direct, cel jucat la Doha. Acum simt că sunt într-o formă foarte bună, dar știu că e obișnuită să joace în fazele superioare la turneele de Mare Șlem. Trebuie să fiu pregătită pentru o bătălie grozavă. Va depinde doar de mine", a spus Elise Mertens înainte de partida cu Simona Halep.

Învingătoarea partidei Simona Halep - Elise Mertens o va întâlni în sferturile de finală pe câștigătoarea dintre Anett Kontaveit și Iga Swiatek.

Simona Halep şi Elise Mertens se întâlnesc în primul meci al sesiunii de dimineaţă pe Rod Laver Arena.