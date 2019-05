Simona Halep, gata de sezonul pe zgură. Declaraţiile Simonei înainte de plecarea la Madrid

"Mă simt bine, m-am antrenat foarte bine după FedCup, meciurile de la Fed Cup m-au ajutat foarte mult la încredere. Consider că sunt pregătită pentru acest sezon de zgură, însă nu am de unde să ştiu cum va fi. Este cea mai bună parte a anului pentru mine şi sper şi anul acesta să fie la fel. Mi-am petrecut sărbătorile acasă, cu familia şi am stat cu cei dragi foarte mult timp, mi-am reîncărcat bateriile şi sunt gata să plec.

Turneul de la Madrid este unul special, l-am câştigat de două ori, totul este special şi mă simt ca acasă. Mi-a plăcut de fiecare dată să joc la Madrid, altitudinea mă ajută pe mine, terenul este foarte bun, vin mulţi prieteni să mă susţină şi este un loc special, de aceea am şi jucat bine în trecut. Sper să joc şi finala la Roma dacă se poate, dar este un sezon greu şi nu vreau să spun nimic dinainte.

Şi Roland Garros este un loc special pentru mine şi abia aştept să merg acolo. (n.r. despre faptul că sunt multe românce la turneul de la Madrid şi posibilitatea de a accede în fazele superioare). Doamne ajută! Cred că este cel mai bun lucru pentru ţara noastră, pentru tenisul românesc să fim cât mai multe în turneu, spre final. Îmi doresc foarte mult pentru toată lumea să fim bine, asta contează", a declarat Simona Halep, la Aeroportul International Henri Coandă.

Simona Halep trebuia să înceapă sezonul pe zgură la Stuttgart, săptămâna trecută, dar s-a retras din competiţie din cazua unei accidentări. Ea va juca săptămâna viitoare la turneul de categorie Premier Mandatory Madrid Open, apoi la cel de Premier 5 de la Roma, iar din finalul lunii mai la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, la care este deţinătoarea trofeului.