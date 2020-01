SIMONA HALEP-HARRIET DART AUSTRALIAN OPEN LIVE VIDEO EUROSPORT. Simona este vedeta serii la Melbourne

SIMONA HALEP-HARRIET DART AUSTRALIAN OPEN LIVE VIDEO EUROSPORT. Halep şi Dart se întâlnesc în premieră într-un turneu WTA, carierele celor doi fiind diametral opuse până în prezent. Dacă Halep se menţine de şapte ani între cele mai bune zece jucătoare ale lumii, pentru Dart performanţa de a juca turul doi într-un turneu de Grand Slam este cea mai mare din carieră.

SIMONA HALEP-HARRIET DART AUSTRALIAN OPEN LIVE VIDEO EUROSPORT. Sportiva de 23 de ani, născută la Londra, are totuşi o semifinală la dublu mixt, la Wimbledon, anul trecut, alături de Jay Clarke. Pentru meciul de astăzi pariorii nu-i dau însă nicio şansă, victoria lui Halep fiind cotată cu 1,10, chiar 1,08 de unele case de pariuri. Totuşi britanica nu e speriată de Halep, sau cel puţin aşa pretindea într-un interviu care prefaţa acest joc "Cred că am avut de învățat din multe ocazii în care am jucat cu sportive mari pe terenuri uriașe. Am învățat din asemenea experiențe și sper să mă ajute să fac un meci excelent cu Halep.

Este una dintre jucătoarele pe care le urmăresc cu atenție. Este incredibil ce mișcare are pe teren și există un motiv pentru care este câștigătoare de Grand Slam-uri", declara Harriet Dart. Venită din calificări, Dart s-a calificat pentru prima oară în istorie în turul secund la Australian Open. Și în 2019 a reușit să ajungă pe tabloul principal la Melbourne, dar a fost învinsă categoric de Maria Sharapova, scor 6-0, 6-0.