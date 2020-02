SIMONA HALEP - JENNIFER BRADY LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Aproape de finala WTA Dubai 2020

SIMONA HALEP - JENNIFER BRADY LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Meciul se va juca astăzi,începând cu ora 17:00 și câștigătoarea dintre cele două o va întâlni ori Petra Martic, ori pe Elena Rybakina, cele două jucând în cealaltă semifinală.

Halep s-a mai duelat cu Brady în urmă cu o lună, la Australian Open. Românca s-a impus fără mari probleme atunci. Halep e favorită și de această dată la casele de pariuri, având o cotă de 1.40 pentru un succes contra lui Brady. Sportiva din SUA are o cotă de 2.80 pentru o eventuală calificare în finală.

Simona Halep și-a salutat fanii după calificarea în semifinale la Dubai: "E adevărat, am suporteri peste tot unde merg să joc. Ador să joc în Dubai, sunt fericită că voi fi în semifinale și voi evolua din nou în fața acestui public. Mulțumesc tuturor celor care au venit", a spus Halep, după victoria cu Sabalenka.





„Am mai jucat cu Halep in Australia. Este o jucatoare grozava, o luptatoare. Va fi cu siguranta dificil. Am avut mingi de set cu ea la Australian Open, dar nu am fost capabila sa le gestionez. Trebuie sa joc fiecare punct, nu conteaza daca e minge de meci, primul punct al meciului sau minge de set. Trebuie sa tratez fiecare minge la fel si sa dau totul pe teren", a declarat Jennifer Brady.

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2, 6-2. Meciul dintre Simona Halep și Aryna Sabalenka a început sub semnul echilibrului. Cele două jucătoare au mers cap la cap până în game-ul cu numărul 6, când Sabalenka a reușit primul break al partidei. A urmat rebreak-ul Simonei, dar sportiva aflată pe locul 13 WTA a răspuns apoi cu un nou break. Halep n-a avut puterea să mai revină în set, astfel că Sabalenka și-a făcut serviciul și a dus scorul la 6-3 după numai 27 de minute.

Simona s-a mobilizat în setul secund și nu i-a dat prea multe șanse adversarei din Belarus. După 35 de minute, românca a dus scorul la 6-2 și a împins partida în decisiv. În al treilea set, Halep a reușit rapid break-ul, în al patrulea game, iar Sabalenka nu a mai avut forța să revină în joc. Halep s-a impus cu 6-2 în decisiv și merge în semifinalele turneului de la Dubai, unde se va duela cu Jennifer Brady.

Simona Halep a arătat încă o dată că inteligenţa şi efortul pot învinge forţa brută. Ea a jucat un alt meci de trei seturi după cel de miercuri, cu Ons Jabeur. Dacă atunci românca a câştigat mai mult datorită greşelilor adversarei, joi a făcut-o pe mâna ei, pe o evoluţie corectată la timp, în mod inteligent, după un alt început slab.

Cu jocul ei agresiv, Sabalenka a ţinut-o la distanţă pe Halep, în primul set. Românca s-a lăsat dominată, a aşteptat ca adversara să cedeze puncte de bunăvoie, dar acest lucru nu s-a întâmplat prea des. Halep a insistat pe reverul rivalei, dar când sportiva din Belarus a putut lovi cu dreapta, a făcut-o imparabil. Serviciul al doilea al sportivei române a fost o inspiraţie pentru rivală, care nu a ezitat să-l penalizeze ori de câte ori a fost cazul. În plus, fostul lider WTA a greşit mai mult, uneori din poziţii favorabile, şi a abuzat de scurte neinspirate. Setul a curs cum a vrut Sabalanka, repede, cu puncte şi ghemuri scurte.

După sfaturile primite de la antrenorul Artemon Efremov-Apostu între primul şi al doilea set, Halep şi-a corectat evoluţia, în special serviciul, a devenit ea mai agresivă şi atentă la precizia loviturilor, mai ales la retur. A făcut pasul în faţă cerut de "Arti" şi Sabalenka a început să aibă probleme. Este la fel de adevărat că jocul exact de până atunci al numărului 13 mondial s-a dereglat şi cadourile anticipate de Halep s-au înmulţit, însă sportiva din Constanţa a făcut schimbarea, trecând de la tenisul pasiv la tenisul spectacol. Punctele s-au lungit, pe placul Simonei Halep, care a devenit vioara întâi, a găsit diagonale şi mingi în lung de linie eficiente, decisive. A rezultat un alt meci în seturile al doilea şi al treilea, în care Halep şi-a surclasat rivala.

Primele şapte ghemuri au avut un numitor comun. Nicio jucătoare care a pierdut ghemul nu a câştigat mai mult de un punct. La 4-3, cu câte un break de-o parte şi de alta de la 3-2 pentru Sabalenka, jucătoarea din Belarus a reuşit să câştige a doua oară pe serviciul româncei, apoi a închis setul cu 6-3, după 27 de minute.

Simona Halep l-a chemat pe antrenorul Artemon Efremov-Apost, iar el a sfătuit-o să joace mai aproape de minge şi să-şi asume mai multă responsabilitate, încercâd să puncteze.

Halep l-a ascultat şi jocul s-a schimbat. Ea a reuşit break-ul la 1-0, deschizând o serie de trei ghemuri în care niciuna nu şi-a făcut serviciul. La 3-1, Halep a reuşit să-şi consolideze avantajul De la 4-2, Halep a mers ceas şi a câştigat setul cu 6-2, după 61 de minute de la start.

"Am venit doar să te felicit", i-a spus antrenorul Simonei Halep înaintea decisivului.

În setul al treilea, Halep a reuşit break-ul la scorul de 2-1, la dublat la 5-2 şi s-a impus cu 6-2, după o oră şi 37 de minute de la start, reuşind a treia victorie din patru întâlniri cu Sabalenka.

Jucătoarea română va evolua în penultimul act, vineri, nu înainte de ora 17.00, cu americanca Jennifer Brady, locul 52 WTA, venită din calificări.

Halep conduce cu 2-0 în întâlnirile directe. În turul I al ultimei ediţii a Australian Open, Halep s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, iar în turul al doilea al Rogers Cup 2019, românca a câştigat cu scorul de 4-6, 7-5, 7-6 (5).

În cealaltă semifinală se vor întâlni croata Petra Martici, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 8, şi Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA.

Calificarea în penultimul act la Dubai este recompensată cu un premiu de 98.830 de dolari şi cu 185 de puncte WTA.

La ediţia trecută, Halep a fost eliminată în sferturi de elveţianca Belinda Bencic, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2. Românca a câştigat ediţia din 2015 a turneului din Emiratele Arabe Unite.

SIMONA HALEP - ARYA SABALENKA Cum a evoluat scorul

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2, 5-2, schimb spectaculos de minge, Simona este la un game de semifinale

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2, 4-1, Aryna îşi cheamă antrenorul

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2, 3-1, Simona serveşte pentru a se distanţa

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2, 1-0, tribunele o încurajează pe Simona

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 6-2, vom avea set decisiv la Dubai

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 5-2, Simona este la un game de egalare

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, 4-1, Simona începe excelent setul al doilea

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-6, Simona pierde primul set

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-5, Simona îşi pierde din nou serviciul

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 3-4, Simona recupereaza break-ul şi serveşte pentru a egala

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA 2-2, cele două jucătoare şi-au câştigat serviciul. patru game-uri în 9 minute, blitz krieg cu rachetele de tenis

"A fost un meci interesant la Adelaide, dar nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Ea a avut niște meciuri în plus și asta a ajutat-o. Mâine va fi altceva, sper să joc mai bine decât la Adelaide și să câștig. Sunt all-in", a anunțat Halep, într-un interviu exclusiv pentru corespondentul Digi Sport la Dubai, Gabriel Morariu.

În timpul meciului cu Jabeur, Halep a avut și ceva probleme medicale la spate și a cerut intervenția fizioterapeutului.

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep va lua 200.000 de dolari dacă se califică în semifinale la Dubai

Turneul de la Dubai are premii totale de 2,6 milioane de dolari, iar câştigătoarea turneului va primi un cec de 696.860 de dolari.

Prin calificarea în sferturile de finală, acolo unde o va întâlni pe Aryna Sabalenka, azi de la 18:30, pe Digi Sport 2, Simona Halep are asigurat un câştig de 50.100 dolari americani.

Dacă se va califica în semifinale, actualul număr doi în clasamentul WTA va primi 198.830 dolari.

În 2020, Simona Halep a participat până acum la trei turnee, Adelaide, Australian Open şi Dubai. După primele două contul marii sportive a României s-a mărit cu 744.773 dolari.

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Românii au dat năvală la Dubai

”A fost o atmosferă interesantă, ca la un meci de fotbal sau de Fed Cup. Sincer, a fost obositor, dar este plăcut să vezi o astfel de atmosferă la un meci de tenis”, a anunțat Halep, într-un interviu exclusiv pentru corespondentul Digi Sport la Dubai, Gabriel Morariu.

Sportiva noastră se va duela cu Aryna Sabalenka, joi, nu înainte de ora 18:30, într-o partidă care va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2, dar și pe digisport.ro, pentru abonații RCS-RDS. De asemenea, meciul poate fi urmărit în aplicaţia Digi Online.

Simona Halep se simte pregătită pentru duelul cu Sabalenka și susține că nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, când sportiva noastră a fost eliminată de jucătoarea din Belarus.

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Cristian Tudor Popescu șite ce atu are Aryna Sabalenka

Cristian Tudor Popescu a vorbit și el despre duelul pe care-l va avea Halep în sferturi și a avertizat-o pe Simona, înaintea confruntării cu Sabalenka.

”Sabalenka și joacă bine, nu numai că a bătut-o pe Simona la Adelaide. A început să își mai modereze jocul, nu se mai bazează pe loviturile de măciucă riscante, la linie, a început să joace și momente tactice”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Fotbal Club, de la Digi Sport.

După victoria cu Elise Mertens, scor 6-4, 6-3, Aryna Sabalaneka a vorbit despre meciul cu Simona Halep și a dezvăluit schimbarea din jocul ei, care i-a permis s-o învingă pe Simona Halep la Adelaide, în ianuarie 2020, scor 6-4, 6-2.

„Înainte încercam să lovesc mingea cât de tare puteam! Dar de fiecare dată credeam că nu lovesc suficient de tare pentru că Simona îmi returna orice minge. Așa că la meciul de la Adelaide am schimbat tactica. Am încercat să nu mai faca asta. Am vrut să fiu mai relaxată pe teren. Am încercat s-o împing, nu s-o grăbesc.

Simona va returna multe mingi. Acesta e jocul ei. E o jucătore grozavă și o mare luptătoare. Voi încerca să joc punct cu punct. Vreau să rămân în schimburile mai lungi și să nu îmi fie frică de punctele mari”, a spus Sabalenka, potrivit site-ului WTA.

Până acum, Halep și Sabalenka au jucat trei meciuri. Simona s-a impus de două ori, la Shenzen și Cincinnati, în 2018, iar Sabalenka a câștigat la Adelaide în 2020.

Rămâneţi pe RomaniaTV.net pentru a urmări live score meciul Simonei Halep la Dubai.