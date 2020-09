Simona Halep - Karolina Pliskova, finala de la Roma, se joacă luni, de la ora 15:30. Unde vezi meciul în direct la TV

Simona Halep a trecut în semifinale, duminică, de Garbine Muguruza, scor 6-3, 4-6, 6-4.

"Muguruza este o jucătoare foarte, foarte dificilă. Este întotdeauna o senzație plăcută să câștigi împotriva ei. Știu că am avut multe șanse să închid mai rapid meciul, poate chiar și mai ușor, dar ea nu a renunțat. O felicit pentru că a luptat până la final. Sunt fericită, pentru că am fost puțin mai puternică în final și agresivă atunci când am avut nevoie", a spus Simona Halep.

Simona Halep, în ultimul act la Roma după 6-3, 4-6, 6-4 cu Garbine Muguruza. Finală luni cu Karolina Pliskova

"A fost drăguț să văd oameni în tribune, chiar dacă nu m-au susținut astăzi. Au fost cu Muguruza, dar înțeleg. Totuși, am fost încântată să-i văd și să le simt energia. În finală, sper să joc și mai bine și să câștig", a mai spus Simona Halep.

Karolina Pliskova a trecut, tot duminică, de Marketa Vondrousova, scor 6-2, 6-4.