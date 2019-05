SIMONA HALEP KIKI BERTENS (ora 19:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019

SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oară nr. 1 WTA dacă va câştiga FINALA MADRID OPEN 2019, în timp ce KIKI BERTENS va face un salt în clasamentul WTA până pe locul 4, în cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sâmbătă, de la ora 19:30, SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019.

SIMONA HALEP şi KIKI BERTENS s-au mai întâlnit de cinci ori până acum, iar românca s-a impus de trei ori.

Simona Halep - Kiki Bertens 6-2, 6-7, 2-6 (finala Cincinnati 2018)

Simona Halep - Kiki Bertens 7-5, 6-1 (semifinale Roma 2017)

Simona Halep - Kiki Bertens 6-4, 6-3 (turul IV Wimbledon 2016)

Simona Halep - Kiki Bertens 3-6, 4-6 (semifinale Fes 2012)

Simona Halep - Kiki Bertens 7-6, 6-2 (sferturi de finală Torhout 2010)

"Kiki Bertens a jucat finală anul trecut aici, are încredere, îi place. A făcut rezultate bune în ultima perioadă, are încredere mare. Este o jucătoare extraordinară, aşa că trebuie să îmi văd de treabă, să mă concentrez pe mine şi pe jocul meu", a spus Simona Halep.

"Este formidabil să fiu din nou în finală. A fost un meci dificil, dar e incredibil că am ajuns aici. Am jucat cu Simona Halep de mai multe ori, sigur va fi un duel încrâncenat, dar sunt pregătită, mai am de dat un ultim asalt. Sper să fie anul meu la Madrid, am progresat față de anul trecut", a declarat Kiki Bertens.

SIMONA HALEP, titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013.

KIKI BERTENS, titluri WTA: 2019 - St. Petersburg; 2018 - Charleston; 2018 - Cincinnati; 2018 - Seul; 2017 - Gstaad; 2017 - Nürnberg; 2016 - Nürnberg; 2012 - Fes.

Simona Halep şi Kiki Bertens luptă pentru marele premiu de 1.202.520 de euro (învinsa primeşte 608.700 de euro) şi 1.000 de puncte WTA (650 pentru învinsă).