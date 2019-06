SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 6-2 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Goana după puncte la Roland Garros 2019

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Meciul Simonei Halep va fi primul de pe terenul Philippe Chatrier. Pe acelaşi teren se vor disputa apoi confruntările Novak Djokovic (Serbia, cap de serie 1) – Salvatore Caruso (Italia), Antoine Hoang (Franţa) – Gael Monfils (Franţa), cap de serie 14, şi Serena Williams (SUA), cap de serie 10 – Sofia Kenin (SUA).

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT:

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 6-2, set câştigat în doar 25 de minute

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 5-2, Simona preia controlul în set

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 1-1, meciul începe cu două break-uri.

Halep conduce cu scorul de 7-0 în întâlnirile directe cu Ţurenko, ultimele având loc în acest an, scor 6-2, 6-3, la Doha, în optimi, şi 6-3, 7-5, la Dubai, în aceeaşi fază. Primele lor patru întâlniri au avut loc în 2014, când Ţurenko i-a luat româncei singurul set, la Wimbledon, şi anterior, iar a cincea s-a desfăşurat la ediţia din 2018 a turneului de la Cincinnati, când Halep s-a impus în sferturi, cu 6-4, 6-1.

Simona Halep - Lesia Tsurenko 7-0. Lista întâlnirilor directe

2019, Dubai: 6-3, 7-5 pentru Halep

2019, Doha: 6-2, 6-3 pentru Halep

2018, Cincinnati: 6-4, 6-1 pentru Halep

2014, Wimbledon: 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep

2013, 'S-Hertogenbosch: 6-3, 6-1 pentru Halep

2012, Linz: abandon Tsurenko - 3-0 pentru Halep

2009, Opole: 6-4, 7-5 pentru Halep.

Irina Begu, locul 116 mondial, o va întâlni pe americanca Amanda Anisimova, locul 51 WTA, în al patrulea meci de pe terenul 1. Begu şi Anisimova nu au mai fost adversare.

Lesia Tsurenko, despre meciul cu Simona Halep de la Roland Garros: Ce cosmar a avut ucraineanca pe teren

Ucraineanca Lesia Tsurenko a vorbit despre meciul pe care il va disputa impotriva Simonei Halep, in turul trei de la Roland Garros.

Tsurenko spune ca se asteapta la o partida foarte dificila contra Simonei, mai ales ca a pierdut toate cele sapte meciuri disputate pana acum.

"Sper ca ma voi simti mult mai bine cu Simona Halep. Nu vreau sa ma mai gandesc la altceva in afara de tenis. Trebuie sa fac punctele mai lungi ca sa am sanse sa raman in meci. Sunt incantata ca voi juca cu Simona, am evoluat deja contra ei de cateva ori in acest an. Ea e o mare specialista pe zgura asa ca trebuie sa fiu la potential maxim. Eu o sa fac tot ce pot!", a spus Tsurenko, citata de Fanatik.

De altfel, jucatoarea din Ucraina a dezvaluit ca a trait un adevarat cosmar pe teren la Roland Garros, in timpul meciului cu Aleksandra Krunici.

Tsurenko spune ca a constatat brusc ca are 30 de ani si ca viata se scurge, fapt ce a afectat-o.

"Ieri a fost una din cele mai proaste zile din viata mea, de ziua mea, cand am facut 30 de ani. Am inceput in timpul meciului sa ma gandesc ca acum am 30 de ani si nu mai am prea mult timp de jucat in circuitul WTA. Corpul meu nu ma mai asculta si am vrut chiar sa termin odata meciul! Am dat si cu racheta de pamant pana am facut-o praf! Noroc ca s-a intrerupt partida, ca nu stiu ce pateam! Nici nu am dormit apoi toata noaptea", a adaugat Tsurenko.

Lesia Tsurenko (27 WTA) are în palmares 4 turnee WTA câștigate în carieră. Este vorba de Istanbul 2015, Guangzhou 2016, şi Acapulco 2017 şi 2018. În acest sezon, până la Roland Garros, Lesia Tsurenko a avut un bilanț dezastruos pe zgură: pierduse toate cele 3 partide jucate pe această suprafață.

Cea mai bună clasare a Lesiei Tsurenko în clasamentul WTA a fost locul 23 WTA.

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Românca, aproape sigură de prezenţa în TOP 10 WTA după turneul de la Paris

Simona Halep Roland Garros | Rezultatele surprinzătoare de la Paris o fac pe campioana noastră să fie aproape sigură de prezenţa în TOP 10 WTA şi după terminarea turneului.

Înainte de startul Roland Garros, Simo nu mai era sigură pe faptul că se va menţine între cele mai bune din lume. În condiţiile în care nu a câştigat încă vreun turneu în 2019, Halep a venit în capitala Franţei pentru a-şi apăra trofeul, misiune ce părea dificilă. Mai mult, foarte importante erau şi cele 2000 de puncte pe care trebuia să le apere, în condiţiile în care risca să iasă din Top 10 WTA, după o lungă perioadă.



Din fericire pentru campioana noastră, dintre primele 16 clasate în lume, în competiţie mai sunt, alături de Simo, doar Osaka, Barty, Serena Williams, Stephens şi Sevastova.

Ca atare, aproape sigur jucătoarea din România se va menţine în TOP 10 WTA, doar un scenariu puţin probabil, cu Serena Williams, Sloane Stephens şi Anastasija Sevastova ajunse în fazele finale, în timp ce Simo e eliminată prematur putând să ducă la o asemenea schimbare.

De notat şi faptul că Stephens are de apărat punctele aferente finalei de anul trecut, astfel că îi va fi aproape imposibil să treacă peste campioana noastră.

SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Aşa arată acum TOP 10 WTA (clasament live)

1. Naomi Osaka - 6486 puncte

2. Karolina Pliskova - 5685

3. Kiki Bertens - 5345

4. Petra Kvitova - 4925

5. Angelique Kerber - 4675

6. Asleigh Barty - 4480

7. Elina Svitolina - 3967

8. Simona Halep - 3663

9. Aryna Sabalenka - 3565

10. Serena Williams - 3411

Simona Halep Roland Garros | 278 de săptămâni în Top 10

Începând de luni, Simona Halep și-a trecut în cont a 278-a săptămână în Top 10, capitol la care a depășit-o pe Serena Williams. Americanca a adunat 276 de săptămâni pe prima poziție a ierarhiei mondiale în perioada 2 aprilie 2012 - 16 iulie 2017.

Simona a pătruns între primele 10 jucătoare ale lumii pe 27 ianuarie 2014 și a rămas acolo până în prezent. Doar Venus Williams, dintre jucătoarele aflate în activitate, are mai multe săptămâni în Top 10 (293).

Pentru a ajunge pe prima poziție în acest top, românca de 27 de ani are nevoie să rămână între cele mai bune 10 jucătoare din tenisul mondial până pe 16 septembrie 2019.

Simona Halep este principala favorită la câştigarea trofeului de la Roland Garros, în viziunea bookmakerilor, în timp ce Serena Williams pleacă cu şansa a doua.