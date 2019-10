Simona Halep, primele declaraţii înainte de Turneul Campioanelor. Ce a spus la şedinţa foto VIDEO

Simona Halep a fost prezentă vineri la ședința foto care are loc înainte de Turneul Campioanelor și a reușit să atragă toate privirile.

"Este mereu ceva special să fiu aici. Este a șasea oară și sper ca de această dată să am evoluții mai bune decât la ultimele ediții și să mă bucur mai mult de tenis. Este mereu plăcut să ne îmbrăcăm așa. M-am bucurat astăzi că am avut ocazia să o fac. A fost foarte frumos să particip la ședința foto. Nu avem șansa să ne îmbrăcam așa foarte des la turnee. O să mă bucur de gală, iar de mâine o să mă gândesc doar la meciuri. Orice meci este foarte greu", a spus Simona Halep, înainte de Turneul Campioanelor.

Simona Halep se află în grupă la Turneul Campioanelor cu Bianca Andreescu, Elina Svitolina şi Karolina Pliskova.

Wimbledon champion Simona Halep is in the Purple group alongside Pliskova, Andreescu and Svitolina #wtafinals pic.twitter.com/r099Zo8418