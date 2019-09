SIMONA HALEP REBECCA PETERSON 6-1, 0-0 LIVE STREAM VIDEO ONLINE în primul tur de la Beijing la DIGI SPORT

SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. SIMONA HALEP (6 WTA) intră în competiţie în primul tur, în timp ce REBECCA PETERSON (53 WTA) vine din calificări, după ce a trecut, sâmbătă, de Misaki Doi (75 WTA), scor 6-1, 6-7, 6-2, iar vineri, de Fan Ying Xun (227 WTA), scor 7-6, 6-3. DIGI SPORT transmite, duminică, de la ora 9:00, SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

SIMONA HALEP - REBECCA PETESRON este LIVE STREAM VIDEO ONLINE AICI

SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. "Mă simt mai bine, am avut două zile de pauză, în care am făcut tratament mult. Sper să joc bine, suficient de bine ca să pot să câștig. Am avut o perioadă grea după ce m-am retras, pentru că e neplăcut să se întâmple așa în China, dar am încredere că o să fie bine", a declarat Simona Halep înaintea partidei cu Rebecca Peterson de la Beijing. SIMONA HALEP REBECCA PETERSON, meci contând pentru primul tur de la CHINA OPEN, turneul de categorie Premier Mandatory din Beijing, se joacă, duminică, de la ora 9:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT.

SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Confruntarea dintre SIMONA HALEP şi REBECCA PERESON va fi a doua de pe terenul Lotus, după un meci între două chinezoaice: Xinyu Wang (164 WTA) – Yafan Wang (48 WTA), programat la ora locală 12:30 (7:30, ora României). DIGI SPORT transmite, duminică, de la ora 9:00, SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. SIMONA HALEP REBECCA PETERSON, meci contând pentru primul tur de la CHINA OPEN, turneul de categorie Premier Mandatory din Beijing, se joacă, duminică, de la ora 9:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Simona Halep și Rebecca Peterson s-au mai întâlnit o singură dată, în 2013, când românca s-a impus cu 6-4, 6-0. DIGI SPORT transmite, duminică, de la ora 9:00, SIMONA HALEP REBECCA PETERSON LIVE STREAM VIDEO ONLINE.