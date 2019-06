Simona Halep s-a enervat şi ameninţă cu retragerea din Fed Cup. "Gata, eu nu mai joc!"

ITF vrea sa copieze formatul din Cupa Davis, astfel ca Fed Cup sa aiba loc anual, sub forma unui campionat mondial, la care sa participe mai multe echipe intr-un oras neutru, in locul meciurilor disputate acasa sau in deplasare.

Afland ca ITF se pregateste sa valideze propunerea in aceasta saptamana, Simona Halep a amenintat ca va boicota competitia.

"Iubesc Fed Cup si n-as schimba niciodata formatul. Daca Fed Cup se schimba, gata, eu nu mai joc! Imi place formatul de acum, iar daca il vor schimba va fi dificil deoarece Fed Cup inseamna sa joci acasa si in deplasare", a spus Simona Halep.

Simona Halep a mentionat ca aceasta competitie n-ar mai avea nicio valoare pentru ea daca nu ar putea sa joace in fata romanilor: "Sa joci acasa este cel mai bun sentiment! Am jucat atatia ani in Fed Cup si cel mai frumos sentiment este cand joci acasa, cu toti oamenii care vin sa te sustina, in timp ce trebuie sa gestionezi emotiile si presiunea".