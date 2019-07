Simona Halep - Shuai Zhang LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT 2. Meci greu la Wimbeldon 2019

Simona Halep - Shuai Zhang LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Halep și Zhuai Zhang se vor întâlni în primul meci al zilei de pe Terenul 1. Simona se revede, astfel, cu jucătoarea în fața căreia a pierdut două dintre cele trei meciuri jucate până acum.

Shuai Zhang a câștigat ultimul meci direct cu Halep, 6-0, 6-3 în optimi la Beijing, în 2016, în timp ce chinezoaica a mai produs o surpriză uriașă tot în 2016, când a eliminat-o pe Halep în turul I de la Australian Open.

Prima confruntare a fost câștigată de Simona Halep, la Indian Wells, în 2012, când jucătoarea noastră s-a impus cu 6-1, 6-1.

Simona Halep - Shuai Zhang este meciul la capătul căruia marea noastră campioană își poate egala cea mai bună performanță la All England Club: accederea în semifinale.

Simona Halep este considerată favorită în sfertul de finală pe care îl va juca împotriva chinezoaicei Shuai Zhang.

Dacă se va califica în semifinale, Simona Halep își va egala cea mai bună performanță pe iarba londoneză. În 2014, campioana noastră a pierdut în fața lui Eugenie Bouchard.

Simona a dat lovitura la Wimbledon odată cu câștigul împotriva lui Cori Gauff. Sportiva s-a declarat extrem de fericită pentru că va jca din nou în sferturi, fiind un turneu special.

Românca a făcut o serie de declarații și despre meciul de azi, cu Zhang, de la orele 15:00. „E ocazia perfectă pentru a-mi lua revanșa. Va trebui însă să lupt pentru fiecare punct, până la final”.

„Cred că și celor din tribune le-a plăcut meciul. Anul trecut a fost unul foarte bun, pentru că am câștigat la Roland Garros. E adevarat că n-am reușit o prestație bună la Wimbledon, dar acum e important să mă simt bine pe teren"

Simona Halep se află pentru cea de-a patra oară în carieră în sferturi de finală la Wimbledon. Jucătoarea noastră a mai reușit această performanță în 2014, 2016 și 2017.

Dacă în 2014 a ajuns până în semifinale, unde a pierdut în fața lui Eugenie Bouchard, Halep s-a oprit în sferturi în 2016 și în 2017, învinsă de Angelique Kerber, respectiv Johanna Konta.

PARCURS SIMONA HALEP LA WIMBLEDON 2019:

Tur 1: versus Aliaksandra Sasnovich (36 WTA) 6-4, 7-5

Tur II: versus Mihaela Buzărnescu (53 WTA) 6-3, 4-6, 6-2

Tur III: versus Victoria Azarenka (40 WTA) 6-3, 6-1

Optimi: versus Coco Gauff (313 WTA) 6-3, 6-3

PARCURS SHUAI ZHANG LA WIMBLEDON 2019:

Tur I: versus Caroline Garcia (23 WTA) 6-4, 6-0

Tur II: versus Yanina Wickmayer (148 WTA) 6-3, 6-2

Tur III: versus Caroline Wozniacki (19 WTA) 6-4, 6-2

Optimi: versus Dayana Yastremska (35 WTA) 6-4, 1-6, 6-2

Cine transmite la TV meciul Simona Halep – Shuai Zhang din sferturi, la Wimbledon 2019

Simona Halep- Shuai Zhang, în sferturi la Wimbleddon. Campioana noastră a reușit o nouă performanță importantă, calificarea în sfert de finală, acolo unde a mai ajuns în anul 2016 și 2017. Cine transmite meciul de azi, 9 iulie?

Cine transmite meciul dintre Halep și Zhang?

Simona Halep a învins-o pe Cori Gauff în două seturi identice, 6-3, 6-3. Adversara de azi a româncei este Shuai Zhang, în vârstă de 30 de ani. Cea din urmă a trecut de Dayana Yastremska în trei seturi, 6-4, 1-6, 6-2. Halep se duelează acum în sferturile de finală cu chiezoarca ce este pe locul 50 WTA, o jucătoare cu experiență, dar fără performanțe prea mari. Totuși, aceasta a condus la întâlnirile cu jucătoarea din România. La ultimul meci, Zhang a câștigat la Beijing în luna octombrie a lui 2016, 6-0, 6-3. De asemenea, s-a bucurat de victorie și la Australia Open în cele două seturi, 6-4, 6-3. Singurul meci câștigat al Simonei, împotriva lui Zhang a avut loc în 2012, în turul I la Indian Wells, 6-1, 6-1. Meciul de astăzi va fi transmis de către Eurosport 2, la orele 15:00.

Programul sferturilor la Wimbledon 2019:

Alison Riske – Serena Williams (11)

Barbora Strycova – Johanna Konta (19)

Elina Svitolina (8) – Karolina Muchova

Simona Halep (7) – Shuai Zhang

La începutul competiției, Simona Halep era creditată cu șansa a șaptea la câștigarea turneului. După ce mai multe favorite au ieșit din competiție, Simona Halep a devenit a foua favorită, după Serena Williams.

Serena Williams - 2,6

Simona Halep - 3,75

Johanna Konta - 5

Elina Svitolina - 10

Alison Riske - 12

Barbora Strycova - 25

Shuai Zhang - 33

1,2 este cota pentru o victorie a Simonei Halep în duelul din sferturile de finală. Shuai Zhang, adversara sa, are o cotă uriaşă: 4,5.

Cum s-a calificat în sferturi: SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3, 6-3. Halep câştigă meciul zilei la Wimbledon 2019 UPDATE

Simona Halep, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, după 6-3, 6-3, cu Cori Gauff

Dacă scoatem din calcul serviciul, Halep i-a oferit o excelentă lecţie de tenis adolescentei de 15 ani. Românca a scos untul din adversară, plimbând-o dintr-o parte în alta a liniei de fund, cu lovituri precise, agresive. Gauff a oferit o foarte bună replică, iar scorul primului set ascunde un pic din echilbrul de pe teren. Echilibru din punct de vedere al scorului, pentru că ghemurile au fost lungi, nu puţine ajungând la egalitate. Din punct de vedere al jocului, Halep a evoluat impecabil, cu clasă, cu puncte câştigate spectaculos. Minus serviciul, pentru că a comis cinci duble greşeli, trei la rând în ghemul al patrulea, pe care l-a câştigat, totuşi. Cu o defensivă destul de bună, Gauff s-a agăţat cu disperare de mingi, a depus efort în defensivă şi a reuşit şi ea câteva lovituri frumoase. Jucătoarea americană are mult talent, serveşte bine, loveşte puternic, se mişcă bine pe teren. Însă ea s-a înclinat în faţa valorii şi experienţei Simonei Halep, contând poate şi că a jucat trei meciuri în plus la acest turneu.

Halep a început meciul cu break, dar şi-a pierdut imediat serviciul. Americanca a ridicat scorul al 2-1, apoi jucătoarea română a obţinut, muncit, e drept, trei ghemuri la rând. Pe primul, cu serviciul (cu trei duble greşeli la rând), după ce a revenit de la 15-40. Halep a mai făcut un break, mult mai uşor decât anterioarele şi a închis setul cu 5-3, după 42 de minute de joc.

Setul al doilea a fost mai simpu pentru Simona Halep, chiar dacă s-a terminat tot cu 6-3 şi s-a văzut egalată după ce a condus cu 2-0, cu break în ghemul secund. Fostul lider WTA s-a desprins la 5-2, a avut două mingi de meci pe serviciul rivalei, dar Gauff le-a anulat şi s-a apropiat la două ghemuri. Tânăra sportivă din SUA nu a mai avut ce face în ghemul următor, iar Halep a pus capăt partidei, după 74 de minute.

Halep va evolua în sferturi cu Shuai Zhang (China), locul 50 WTA, care a întrecut-o, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2, pe Daiana Iastremska (Ucraina), locul 35 WTA.

Zhang conduce cu 2-1 în partidele cu Halep. Victoriile chinezoaicei sunt din 2016, scoruri 6-4, 6-3, în turul I, la Australian Open, şi 6-0, 6-3, în optimi, la Beijing. Românca s-a impuns în 2012, în turul I la Indian Wells, scor 6-1, 6-1.

Calificarea în sferturi este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 294.000 de lire sterline (328.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3, 6-3, Simona avansează la Wimbledon

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3, 4-2, Simona revine la conducere

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3, 2-2, Halep pierde două game-uri la rând

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3, 2-0, Simona începe în forţă setul secund

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3, Simoa se impune fără mari probleme în primul set

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 5-3, Simona se află la un game de primul set.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 4-2, Simona se distanţează în premieră

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 2-2, într-un game cu trei duble greşeli ale Simonei

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 1-2, americanca îşi face prima serviciul

SIMONA HALEP - CORI GAUFF 1-1, fiecare jucătoare a realizat câte un break

UPDATE SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Analistul Eurosport Mats Wilander a declarat că nu crede că Simona Halep poate fi învinsă de americanca de 15 ani Cori Gauff în optimi şi consideră că fostul lider WTA nu poate rata accederea în semifinale, la Wimbledon.

"Trebuie să recunosc că am fost foarte surprins de uşurinţa cu care Simona Halep a învins-o pe Victoria Azarenka. Nu sunt surprins de nivelul lui Halep, dar sunt surprins că Azarenka a comis atât de multe erori neforţate şi că a părut nervoasă, dar acesta este un semn că Simona Halep este mai bună pe iarbă decât am considerat. Le face pe jucătoare să intre în panică şi acestea se simt de parcă ar trebui să arunce mingea afară după două sau trei schimburi. Am mult respect faţă de Halep şi pentru ce a făcut în meciul cu Azarenka, atât de mult încât trebuie să regândesc posibilităţile ei la acest turneu, deoarece nu cred că pierde cu Gauff. Victoria cu Azarenka o pune în semifinale, pentru mine. Este o mare oprtunitatea pentru Halep, una extraordinară", a declarat Wilander, la Eurosport.

Fostul tenismen nu este impresionat de Cori Gauff, dar apreciază naturaleţea şi inteligenţa din evoluţia ei.

"Ştiu că ar fi o poveste mai bună dacă aş fi impresionat de Gauff ca mulţi alţii, dar nu sunt. Este un lucru natural, când eşti tânăr, nu ai frică, nu ai nervi. Joacă pe terenul central şi aş paria că nici nu realizează că sunt oameni acolo şi că are vedere tip tunel. Ceea ce este impresionant este că s-a descurcat cu aceste veterane, care dintr-un anumit motiv cred că o pot juca trimiţându-i numai tăiat, fărăşi cu mult tenis ciudat. Ceea ce este impresionant este că nu s-a păcălit. A făcut-o o vreme în acest meci (n.r. - cu Polona Harcog), dar a fost bine că a găsit o cale să se descurce. Cunoştinţele ei de tenis, intuiţia ei în tenis şi IQ-ul ei în tenis sunt foarte înalte. Îmi place abilitatea ei tactică, asta nu a învăţat-o nimeni. Este natural. Este evident, Coco evoluează într-un mediu în care joacă tenis pe mâna ei, rezolvându-şi singură problemele. Nu arată precum cineva care a fost supra-antrenat, ceea ce este reconfortant pentru mine", a spus el.

Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua luni, în jurul orei 16.30, cu jucătoarea americană Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Învingătoarea din acest meci va evolua în sferturi cu câştigătoarea partidei Daiana Iastremska (Ucraina), locul 35 WTA - Shuai Zhang (China), locul 50 WTA.

Calificarea în sferturi este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 294.000 de lire sterline (328.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Milionară la 15 ani

Simona Halep o va înfrunta la Wimbledon pe Cori Gauff, o tenismenă care este deja milionară în dolari la numai 15 ani.

Cori Gauff este considerată a fi noua Serena Williams și deși momentan ocupă doar locul 313 WTA este considerată a fi noua senzație a tenisului mondial.

Gauff a reușit un turneu Wimbledon de excepție învingând-o în optimi pe Polona Hercog cu 3-6, 7-6, 7-5 după o revenire de senzație.

Prestațiile excelente au făcut ca marile companii să se bată deja pentru a obține contracte cu ea astfel că Gauff a strâns în cont peste 1 milion de euro.

Un alt milion va încasa doar din contractele din acest an conform Forbes astfel că Gauff are în față un viitor promițător.

3 informații despre Cori Gauff

Le are model pe surorile Williams

La vârsta sa, are deja contract cu firma de reprezentanță Team8, deținută de Roger Federer.

În 2018, în același an în care Simona Halep s-a impus la Roland Garros, Cori Gauff a câștigat întrecerea junioarelor de la Paris, la doar 14 ani

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Detaliul care o împiedică pe Cori Gauff să urce în clasament. Ce spune regulamentul WTA

Wimbledon 2019 | Cori Gauff a scris istorie la Wimbledon, ajungând, la numai 15 ani, în optimile competiției, acolo unde o va întâlni pe Simona Halep. Traseul îi va aduce o urcare importantă în clasamentul WTA, dar, totuși, ascensiunea ei fulminantă va fi stopată de o regulă WTA.

Cei de la conducerea tenisului feminin nu le lasă pe tinerele speranțe ale sportului alb să participe la câte turnee își doresc, pe parcursul unui sezon. Acest lucru se întâmplă până la vârsta de 18 ani. Regula a apărut pentru a nu pune în pericol cariera sportivelor care își fac un nume în circuit de la o vârstă fragedă.

La 14 ani, fetele au voie să evolueze la doar 8 turnee pe an. Această cifră crește treptat până la 18 ani, atunci când jucătoarele au dreptul să meargă la oricâte competiții.

Regula a fost criticată dur de Patrick Mouratoglou, cel care a ghidat-o pe Coco încă de la vârsta de 11 ani. ”Este nedrept pentru un jucător să nu poată obține ceva la acea vârstă a carierei”, a spus antrenorul Serenei.

În urma accederii în optimile de la Wimbledon, Cori va urca de pe locul 313, până pe poziția 139 WTA. Dacă se va impune la All England Club, aceasta va ajunge pe limita locului 20 WTA. Totuși, limita impusă de WTA nu îi va permite, deocamdată, să se mențină la acest nivel.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Jennifer Capriati, exemplul dat de WTA

Regula a apărut pentru a împiedica un nou caz ”Capriati”. Jennifer a devenit o jucătoare profesionistă la numai 13 ani, a intrat în top 10 la 14 ani și a devenit campioană olimpică la 16 ani (1992, Barcelona).

Ajungând milionară și un star internațional, Capriati a avut mari probleme în afara terenului, fiind inclusiv arestată pentru posesie de marijuana.

În 2001 și 2002, când avea 25-26 de ani, Capriati a avut o revenire spectaculoasă, care i-a adus și cele 3 turnee de Grand Slam ale carierei (Australian Open 2 și Roland Garros). Ea s-a retras în 2004, la 28 de ani.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: "Ştiu că a învins-o pe Venus şi e un rezultat bun"

Simona Halep a vorbit despre Cori Gauff înainte ca americanca de 15 ani să termine partida cu Polona Hercog, din turul al treilea. Românca a afirmat că nu ştie nimic despre viitoarea ei adversară de la Wimbledon, dar este un rezultat bun faptul că a învins-o pe Venus Williams.

"Pe cea tânără nu o cunosc, nu am jucat niciodată împotriva ei. Nici nu am văzut vreun meci al ei. Ştiu că a învins-o pe Venus şi e un rezultat bun. Să joci în turul al treilea la Wimbledon la 15 ani este extraordinar, dar nu ştiu multe despre ea. Cred că Hercog o să câştige, după cum se vede", a spus Halep, în momentul în care scorul era de 6-3, 5-3, pentru Hercog.

Americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, cea mai tânără jucătoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon după preliminarii, a învins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Gauff va da piept în optimi cu Simona Halep.

Hercog a condus cu 5-2, în setul al doilea şi a ratat două mingi de meci, una la 5-2 şi alta la 5-3. Tânăra jucătoare americană a revenit spectaculos şi a reuşit să ducă setul în tie-break şi meciul în decisiv. Gauff a avut 4-1 în setul al treilea, a fost egalată, apoi a reuşit la 6-5 break-ul care o califică în optimi, după două ore şi 45 de minute.

Cori Gauff, beneficiară a unui wild card în calificări, a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon, la vârsta de 15 ani şi 122 de zile, în Era Open, care începe în 1968.

În ultimul tur al calificărilor, americanca a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Greet Minnen din Belgia, locul 129 WTA.

În seara dinaintea partidei, Gauff a dat online un test la ştiinţă, la şcoala ei din Florida. Ea este prima jucătoare sub 16 ani pe tabloul principal de la Wimbledon, după Laura Robson, în 2009, dar britanica a jucat atunci pe tablou cu wild card.

În turul I, Gauff a trecut de principala favorită a calificărilor, spaniola Aliona Bolsova, locul 94 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, iar în turul al doilea de rusoaica Valentina Ivahnenko, locul 250 WTA, cu 6-2, 6-3.

În turul I, pe tabloul principal, Gauff a învins-o pe compatrioata ei Venus Williams, locul 44 WTA, cu 6-4, 6-4, apoi pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 139 WTA, cu 6-3, 6-3.

Cori Gauff a câştigat turneul de la Roland Garros la simplu juniori, în 2018, şi a fost finalistă în 2017, la 13 ani, la US Open, tot la juniori.

Simona Halep, locul 7 WTA, a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Halep şi-a depăşit astfel rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul al treilea de Su-Wei Hsieh, scor 3-6, 6-4, 7-5. Cel mai bun rezultat al româncei la Wimbledon este atingerea fazei semifinalelor, în 2014.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Simona Halep, despre banii din tenis: Nu sunt omul banului

Simona Halep a fost întrebată la conferinţa de presă după meciul cu Victoria Azarenka, ce părere are despre faptul că unii jucători cer o cotă mai mare din veniturile obţinute de turneele de tenis.

"Nu-mi place să vorbesc despre acest subiect pentru că nu sunt omul banului. E sensibil, e greu să vorbesc eu, din această poziţie, este greu să mă gândesc la asta, pentru că am tot ce am dorit, am muncit pentru asta. Banii suntt extraordinari în tenis, aşa că nu mă pot plânge. Da, dacă există o posbilitate de a schimba ceva, este o bună idee de a-i ajuta pe jucătorii ce nu sunt foarte bine clasaţi. Sper că jucătorii care au nevoie să fie ajutaţi mai mult", a răspuns Halep.

Mai mulţi jucători de tenis şi-au exprimat nemulţumirea faţă de faptul că ei primesc o cotă prea mică din veniturile pe care le aduc la turnee.

Roger Federer vrea mai mulţi bani pentru nivelurile inferioare ale tenisului. Canadianul Vasek Pospisil cere ca jucătorii să poată discuta cu organziatorii turneelor pentru a obţine un procent mai mare din profitul pe care îl aduc competiţiile. El spune că jucătorii de la locul 80 în jos au mari probleme în a se descurca cu banii pe care îi câştigă.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Corey Gauff: Coco vrea să câştige turneul

Corey Gauff, tatăl jucătoarei americane Cori "Coco" Gauff, speră că fiica lui să se ridice la nivelul unui meci cu Simona Halep, primul cu o sportivă din Top 10 WTA. Mai mult, Gauff senior spune că fata lui doreşte să câştige turneul de la Wimbledon. "Simona este o mare jucătoare, ea concurează foarte tare. Sper ca fiica ma să se ridice şi să fie pregătită pentru această provocare. Cred că dacă va juca un tenis bun îşi va oferi unele şanse. Dacă va rămâne pozitivă şi va continua să lupte aşa cum a făcut-o în ultimul meci, nu ştii ce se va întâmpla. Cred că tenisul ei este suficient de bun", a declarat Corey Gauff.

El a afirmat că îşi rezervaseră doar o săptămână pentru şederea la Londra, iar acum "Coco" este în a treia săptămână, la Wimbledon.

"Stăm într-un hotel şi a trebuit să ne extindem şederea, dar este extraordinar. Întâi, am rezervat pentru o săptămână, am prelungit pentru încă o săptămână, apoi a trebuit să o mai facem o dată. Coco a vrut să ajungă în a doua săptămână şi chiar vrea să câştige turneul. Multe s-au întâmplat repede, a jucat multe meciuri, a atras multă atenţie. Juniorii sunt aici pentru turneul lor, aşa că s-a dus să-şi vadă câteva prietene", a mai spus el.

Americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, cea mai tânără jucătoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon după preliminarii, a învins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Gauff va da piept în optimi cu Simona Halep.

Hercog a condus cu 5-2, în setul al doilea şi a ratat două mingi de meci, una la 5-2 şi alta la 5-3. Tânăra jucătoare americană a revenit spectaculos şi a reuşit să ducă setul în tie-break şi meciul în decisiv. Gauff a avut 4-1 în setul al treilea, a fost egalată, apoi a reuşit la 6-5 break-ul care o duce în optimi, după două ore şi 45 de minute.

Cori Gauff, beneficiară a unui wild card în calificări, a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon, la vârsta de 15 ani şi 122 de zile, în Era Open, care începe în 1968.

În ultimul tur al calificărilor, americanca a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Greet Minnen din Belgia, locul 129 WTA.

În seara dinaintea partidei, Gauff a dat online un test la ştiinţă, la şcoala ei din Florida. Ea este prima jucătoare sub 16 ani pe tabloul principal de la Wimbledon, după Laura Robson, în 2009, dar britanica a jucat atunci pe tablou cu wild card.

În turul I, Gauff a trecut de principala favorită a calificărilor, spaniola Aliona Bolsova, locul 94 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, iar în turul al doilea de rusoaica Valentina Ivahnenko, locul 250 WTA, cu 6-2, 6-3.

În turul I, pe tabloul principal, Gauff a învins-o pe compatrioata ei Venus Williams, locul 44 WTA, cu 6-4, 6-4, apoi pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 139 WTA, cu 6-3, 6-3.

Cori Gauff a câştigat turneul de la Roland Garros la simplu juniori, în 2018, şi a fost finalistă în 2017, la 13 ani, la US Open, tot la juniori.

Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua luni, în jurul orei 16.30, cu Cori Gauff, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Meciul va avea loc pe terenul numărul 1, după întâlnirea Serena Williams - Carla Suarez Navarro, care începe la ora 15.00.

Ashleigh Barty - Alison Riske

Serena Williams - Carla Suarez Navarro

Barbora Strycova - Elise Mertens

Johanna Konta - Petra Kvitova

Elina Svitolina - Petra Martic

Karolina Muchova - Karolina Pliskova

Simona Halep - Cori Gauff

Shuai Zhang - Dayana Yastremska

Tot luni, de la ora 13.00, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 5, va da piept cu echipa Maximo Gonzalez/Horacio Zebalos (Argentina), cap de serie numărul 9, în optimi, pe terenul 14.

În turul al doilea al probei de dublu mixt vor evolua Raluca Olaru şi croatul Franko Skugor, direct acceptaţi în această fază şi cap de serie numărul 12, împotriva cuplului american Frances Tiafoe/Venus Williams. Această întâlnire este ultima de pe terenul 18, după două meciuri de simplu, unul feminin şi altul masculin, şi după o partidă de dublu masculin.