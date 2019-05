Simona Halep şi-a aflat posibila adversară din optimile de finală la Madrid Open

Simona Halep s-ar putea duela in optimile de finala cu Viktoria Kuzmova, din Slovacia, care a invins-o in turul doi pe Carla Suarez Navarro cu 6-4, 7-6.

Simona Halep si Viktoria Kuzmova nu s-au mai intalnit niciodata in circuitul WTA.

Viktoria Kuzmova are 20 de ani si in ultima perioada a obtinut rezultate din ce in ce mai bune. Anul acesta a ajuns in semifinale la Auckland si in sferturile de finala de la Dubai.