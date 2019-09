Simona Halep, surpriză imensă din partea lui Ion Ţiriac. Cadou de 300.000 de euro FOTO

Simona Halep a plecat cu masina primita cadou de la intalnirea pe care a avut-o cu mentorul ei, Ion Tiriac, la un restaurant de lux.

Cei doi au petrecut minute bune in localul din nordul Capitalei. Au mancat si au pus la punct ultimele detalii inainte ca Simona Halep sa plece în Asia.

La plecare, insa, degeaba a urcat Simona Halep in masina cu care venise la intalnire. Unul dintre oamenii de incredere ai lui Ion Tiriac ii face semn sa coboare, iar surpriza o astepta la un metru distanta! Omul de afaceri i-a dat campioanei bolidul sau!

Simona Halep si-a strans lucrurile personale, geanta si a plecat la drum. Ca sa se asigure ca ajunge cu bine acasa, avand in vedere ca acest monstru pe patru roti are 800 de cai putere, Ion Tiriac si-a lasat omul de incredere cu ea in masina.