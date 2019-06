Sindromul Reye: Cand poate fi aspirina periculoasa pentru copii?

Sindromul Reye provoaca inflamatii cerebrale. Pe langa acest lucru, se acumuleaza adesea cantitati mari de grasimi in ficat sau in alte organe. Daca astfel de situatii raman netratate, sindromul Reye poate duce repede la o cadere a ficatului, la leziuni pe creier si chiar la deces.

Sindromul Reye poate lovi orice persoana la orice varsta, dar cel mai adesea afecteaza copiii cu varste cuprinse intre 4 si 12 ani. Acesta poate aparea in orice perioada a anului, dar, de cele mai multe ori, apare in special in sezonul rece, cand copiii fac gripa, adica in lunile ianuarie, februarie si martie.

Dat fiind faptul ca este destul de rar, sindromul Reye e adesea diagnosticat gresit. De exemplu, poate fi confundat cu encefalita, meningita, o supradoza de medicamente, sindromul mortii subite infantile sau otravirea accidentala. Daca tu crezi ca micutul tau ar putea avea sindromul Reye, considera ca este o urgenta medicala! Suna medicul imediat, du copilul la spital sau suna la 112! Diagnosticarea timpurie poate imbunatati sansele de supravietuire ale micutului.

Legatura dintre aspirina si sindromul Reye

Denumit dupa medicul patolog australian R. Douglas Reye, ce a fost primul care l-a identificat in 1963, sindromul Reye ramane in continuare putin inteles de medicina moderna. Cauzele sindromului Reye sunt necunoscute, dar studiile au aratat ca micutii care iau aspirina cand sunt afectati de un virus sunt mai predispusi sa dezvolte acest sindrom. Astfel, 90-95% dintre pacientii cu sindromul Reye din SUA au luat aspirina cand au avut o infectie virala.

Companiile farmaceutice includ acum un avertisment in prospectul pentru aspirina, care ne sfatuieste sa nu le dam acest medicament copiilor cu simptome de varicela (pojar) sau gripa. De vreme ce nu se stie sigur daca un virus provoaca aceasta afectiune, ar fi indicat sa nu-i dai niciodata aspirina micutului tau, decat daca iti recomanda medicul sa faci acest lucru.

Unor copii li se prescrie aspirina pentru anumite boli, cum ar fi afectiunile cardiovasculare. Daca aceasta este situatia in ce-l priveste pe copilul tau, doctorul a stabilit ca beneficiile terapiei cu aspirina sunt mai importante decat riscul de a face sindromul Reye.

Ce simptome are Sindromul Reye?

Simptomele apar brusc. Adesea (dar nu intotdeauna!), febra este primul simptom. Alte simptome timpurii sunt diareea, ameteala, iritabilitatea si letargia. La bebelusi, primele semne ar putea include diareea si respiratia neregulata.

Deseori, simptomele apar cand copilul incepe sa-si revina din afectiunea virala pe care a contractat-o, dar pot aparea si la trei zile de la inceputul acelei afectiuni sau la trei saptamani dupa ce s-a vindecat.

