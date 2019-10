Articol publicat in: Extern

Siria trimite trupe în ajutorul kurzilor asaltaţi de armata turcă

Damascul trimite trupe în nordul ţării în faţa ofensivei turce după ce miliţiile kurde le-au solicitat ajutorul. Armata siriană va trimite trupe în nordul ţării, în "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfăşoară acolo de cinci zile o ofensivă împotriva unei miliţii kurde, a anunţat duminică agenţia de presă de stat Sana, citată de France Presse.



Agenţia nu oferă mai multe detalii despre mobilizarea armatei siriene, care în trecut a fost desfăşurată în unele sectoare kurde pentru a evita o ofensivă turcă.



"Unităţi ale armatei arabe siriene în drum spre Nord pentru a face faţă agresiunii turce pe teritoriul sirian", a indicat Sana pe website-ul său.



Un responsabil kurd care s-a exprimat sub acoperirea anonimatului a anunţat "negocieri" între administraţia semiautonomă kurdă şi guvernul sirian.



"Toate opţiunile sunt studiate împotriva ofensivei Turciei, guvernul (de la Damasc) trebuie să-şi asume responsabilităţile pentru a face faţă agresiunii", a precizat responsabilul.



Începând de miercuri, Turcia şi aliaţii săi sirieni desfăşoară în nordul Siriei o ofensivă pentru a îndepărta de la frontieră principala miliţie kurdă siriană, Unităţile de Protecţie Populară (YPG).



La sfârşitul anului 2018, când Ankara a ameninţat deja că va lansa o operaţiune împotriva forţelor kurde în Siria, YPG a cerut armatei să se desfăşoare în vecinătatea oraşului Minbej (nord), anunţând propria lor retragere din zonă.



Mult timp marginalizaţi şi discriminaţi de autorităţile centrale de la Damasc, kurzii au instaurat o autonomie de facto în nordul ţării, după declanşarea conflictului în 2011, aminteşte AFP.



Damascul refuză această autonomie şi în trecut puterea i-a numit chiar "trădători" pe combatanţii minorităţii pentru alianţa lor cu Washingtonul în cadrul luptei antijihadiste.



Temându-se de o ofensivă turcă, kurzii au început deja discuţii cu Damascul anul trecut asupra viitorului regiunilor lor, dar aceste negocieri au rămas fără urmări. loading...

