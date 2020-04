Situaţie DISPERATĂ pentru Cătălin Moroşanu. Luptătorul, făcut KO de CORONAVIRUS

Catalin Morosanu a ratat doua evenimente si estimeaza pierderile in jurul a 100.000 de euro.

"Da, am pierdut foarte multi bani. Am pierdut doua contracte, unul cu Primaria Galati, unul cu Primaria Cluj. Trebuia sa vina luptatori din Olanda, era un eveniment de K1. Cam in jur de 100.000 de euro am pierdut si nici sponsorii mei nu mai pot plati pentru urmatorul eveniment. Ajungem sa nu mai facem evenimente din astea mari si ne ducem la vale", a declarat Catalin Morosanu la Teo Show.

"Trebuie sa ne ajute si Guvernul cu ceva. Sa vedem ce masuri s-au luat pentru sportivi. Daca sportivii stau prea mult in izolare isi pierd din abilitati. Nu ai voie la sala, trebuie sa te antrenezi. Eu acum am facut burta, na, sunt promotor. Sportivii trebuie mereu sa se tina in forma", a mai spus Catalin Morosanu.

Catalin Morosanu a infiintat Dynamite Fighting Show in urma cu doi ani, iar de atunci si pana in prezent a organizat sase gale.