Şobolanii, la mare preţ. Aceste rozătoare vor aduce noroc o dată cu Noul An Chinezesc

Șobolanul este primul dintre cele 12 simboluri zodiacale chinezești și, din acest motiv, e considerat propice pentru cei care își doresc noi începuturi, o nouă dragoste sau doar… mai mulți bani. Nouă modă a prins atât de bine, încât proprietarii magazinelor care comercializează animale de casă spun că nu fac față cererilor.



Dar, nu doar chinezii țin cont de semnele zodiacale: în orașul Nijni Novgorod din Rusia, localnicii se înghesuie la pet-șopuri ca să adopte câte un șobolan, transformat peste noapte într-un simbol al bunăstării.



Liudmila Seriakova, angajata unui magazin de animale din Nijni Novgorod, spune că “vânzările de şobolani au crescut în această perioadă pentru că anul viitor este Anul Şobolanului şi oamenii vin zilnic să cumpere. Nu avem suficienţi şobolani pentru a mulţumi pe toată lumea, dar am vândut o mulţime. Şobolanul este un animal fără pretenţii. E foarte inteligent, înţelege tot ce-i spui, cere mâncare când i-e foame şi e foarte afectuos.”



Svetlana Levkina, o localnică: “Urmează Anul Şobolanului şi m-am gândit… de ce să nu cumpăr unul? Copilul meu îmi tot cere un hamster, dar am discutat cu ea şi am decis că ar fi mai bine să cumpărăm un şobolan. E foarte drăguţ, l-am ţinut în palmă şi ne-am împrietenit.”



Pentru că nu toată lumea e încântată să aibă grijă de un șobolan sau chiar un hamster, fie el și unul alb, există soluții și pentru cei care vor totuși să marcheze cumva trecerea în noul an cumpărând șoareci din ceramică.