ŞOC ÎN LUMEA MANELELOR. Florin Salam NU se mai însoară cu Roxana Dobre

Deși o numește soție și i-a dăruit, deja, trei copii, Florin Salam nu o va duce pe Roxana Dobre la ofițerul stării civile, iar decizia luată de manelist se anunță a fi definitivă, scrie wowbiz.ro.

Motivele sunt însă legate de ceea ce își imaginează Florin Salam despre cum ar trebui să fie nunt alui cu Roxana Dobre. Mai exact, deși a recunoscut de curțâsnd că o iubește enorm, îi face surprize peste surprize și o răsfață mai ceva ca niciodată, Florin Salam simte că nu trebuie să se mai căsătorească. "Ce să fac pentru o nuntă cum trebuie. Am făcut o nuntă în care am dus 300 de oameni în Antalya (cu regretata Ștefania, n. red.), am pus la cale petreceri cum nu s-au mai văzut în România la nunta lui Betty, am făcut botezuri cum nu au mai fost.... Ce aș putea să fac eu ca să fie o nuntă cu adevărat extraordinară acum, așa cum merită Roxana?", este explicația pe care Florin Salam i-a dat-o unui apropiat de-al său în momentul în care, de curând, a fost întrebat de ce nu își oficializează relația cu Roxana Dobre.

Citeşte şi Florin Salam, ameninţat şi "amendat" de Anaser Duduianu. Celebrul interlop a tăiat cu briceagul pe un alt bărbat FOTO

Mai mult, a explicat manelistul, chiar dacă ar găsi soluția pentru o nuntă care să rămână în istorie, nu are timpul necesar. "O nuntă cum vreau eu, una cu vreo 3-4000 de oameni, undeva unde nu s-a mai făcut așa ceva, necesită, înainte de bani, timp. Ar trebui să mă ocup eu personal ca să fie totul perfect, iar eu nu am timp. Azi stau, mâine cânt toată noaptea, poimâine mai fac nu știu ce, iar pentru un eveniment ca ăsta trebuie să am timp...", i-a mai spus Florin Salam. Cu toate acestea, recunoaște manelistul, frumoasa Roxana Dobre nu are nicio problemă cu decizia luată de el. "Eu îi spun soție, ea îmi zice bărbate, suntem ca soț și soție, nu contează un act sau altceva. Noi suntem familie și așa", a mai dezvăluit manelistul amicului său.

Roxana Dobre şi Florin Salam, relaţie zbuciumată

Relaţia dintre Florin Salam şi Roxana Dobre nu a fost tot timpul una în care să fie totul roz. De altfel, scandalurile dintre cei doi sunt cunoscute în showbiz-ul românesc, dar, de fiecare dată, Florin şi Roxana au reuşit să treacă peste ele, iar acum, de ceva vreme, relaţia lor pare să fie doar "lapte şi miere". "Toată lumea vrea să o îndepărteze de mine, dar nu o să reuşească. Eu, în primul rând, o iubesc. Orice persoană pe care o ţin lângă mine, eu - ca lider, pentru că eu sunt lider, eu dacă spun ceva, înseamnă că îl locul acela sunt lider - nu îmi ţin niciodată persoane lângă mine pe care nu le iubesc. Eu, dacă o ţin pe Roxana, o ţin că o iubesc, Roxana îmi aparţine, e viaţa mea, e mama copiilor mei, e frumuseţea mea", spunea artistul care, de curând, a anunţat-o că îşi mai doreşte un copil de la ea.

Florin Salam mai vrea un băiat

Din căsnicia cu Fănică (femeia care a încetat din viaţă în 2009), Florin Salam are o fiică, Betty, care-i calcă pe urme, dar care şi-a ales muzică pop că referinţă, şi un băiat, Dani, artist, la rândul lui, de manele. Din relaţia cu Roxana Dobre, începută în anul 2014, Florin Salam are trei copii, două fete şi, câteva luni, un băieţel. Mai mult decât atât, Florin îşi doreşte să "egaleze" scorul dintre băieţi şi fete, aşa că vrea că Roxana să nască încă un băieţel, să fie cât mai mulţi în casă. "Florin ar vrea, dacă ar putea, încă zece copii, dar Roxana abia l-a liniştit. I-a spus că îi este şi ei greu, că sarcina este foarte solicitantă, mai ales dacă este ca ultima, în care s-a simţit rău luni la rândul", ne-a mai spus, în exclusivitate, apropiatul familiei lui Florin Salam.

Galerie foto