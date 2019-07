ŞOC în OLANDA. Celebrele prostituate din Amsterdam nu vor mai fi expuse în vitrine

Această inițiativă este considerat cea mai radicală schimbare în comerțul sexual de când s-a legalizat prostituția în Olanda, până în prezent, scrie a1.ro. Sexul comercial s-a legalizat în Olanda acum aproximativ două decenii și nu s-au produs mari schimbări până în prezent.

Primarul Femke Halsema, consideră că trebuie interzisă această practică a expunerii lucrătoarelor sexuale în vitrine din cauza creșterii alarmante a traficului de persoane al numărului de turişti care vizitează cartierul luminilor roşii şi fotografiază femeile din vitrine.

Citeşte şi Cel mai mare gangster din Olanda, Willem Holleeder, condamnat pe viaţă. S-a făcut un film fascinant despre viaţa lui

"Ne obligă contextul, oraşul Amsterdam se schimbă", spune Halsema, "Cred că multe dintre femeile care lucrează acolo se simt umilite, luate în râs, acesta este unul dintre motivele pentru care ne gândim la aceste modificări".

Primarul Femke Halsema, consideră că trebuie interzisă această practică a expunerii lucrătoarelor sexuale în vitrine din cauza creșterii alarmante a traficului de persoane al numărului de turişti care vizitează cartierul luminilor roşii şi fotografiază femeile din vitrine.

"Ne obligă contextul, oraşul Amsterdam se schimbă", spune Halsema, "Cred că multe dintre femeile care lucrează acolo se simt umilite, luate în râs, acesta este unul dintre motivele pentru care ne gândim la aceste modificări".

Sunt luate în discuţie patru posibilităţi:

1. interzicerea expunerii în vitrine

2. introducerea unui sistem de autorizare pentru lucrătorii care apar în vitrine

3. reducerea numărului de bordeluri

4. relocarea spaţiilor în care sunt oferite servicii speciale în alte zone din oraş

Printre opţiunile luate în calcul în raportul intitulat "Viitorul Prostituţiei în Vitrină" se numără şi o propunere care priveşte realizarea unei "zone erotice urbane" care ar avea o poartă clar marcată ca la Hamburg.

Nu se încearcă interzicerea prostituţiei"

"Am legalizat prostituţia pentru că am crezut şi încă mai credem că prostituţia legală oferă unei femei ocazia de a fi independentă, autonomă. Criminalizarea prostituţiei a fost preferată în Statele Unite şi cred că expune femeile unor riscuri în plus".

Potrivit unui sondaj realizat de curând 80% dintre persoanele care oferă servicii sexuale spun că se simt agresate de turiştii care se "holbează" și consemnează faptul că acest aspect afectează negativ afacerile. Din acest punct de vedere consilierii municipali au sugerat anul trecut să mute acest cartier în altă parte a oraşului.