Articol publicat in: Life

ŞOC ÎN SHOWBIZ, cântăreaţa a fost găsită MOARTĂ în apartament

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cântăreaţa k-pop Sulli, în vârstă de 25 de ani, a fost găsită fără viaţă în casa ei din apropiere de Seul, potrivit BBC.

Cântăreaţa k-pop Sulli a fost găsită moartă, prima ipoteză luată în calcul fiind sinuciderea. Poliţia a transmis că managerul artistei a fost cel care a găsit-o şi a anunţat autorităţile. O anchetă este în curs, iar sinuciderea este luată în calcul. Starul, care are milioane de fani pe reţelele de socializare, a fost membră a grupului F(x) până în 2015, când a decis să urmeze o carieră în actorie. Sulli, pe numele real Choi Jin-ri, a renunţat la activitatea muzicală după ce s-a confruntat cu numeroase abuzuri online. Ea era bună prietenă cu Jonghyun, artist k-pop, care s-a sinucis în 2017, la vârsta de 27 de ani. Cântăreaţa era cunoscută pentru controversele create de exprimarea sa liberă. Ea a fost implicată în scandalul supranumit „no-bra”, arătându-şi sânii în mai multe ocazii. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay