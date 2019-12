ŞOC în SHOWBIZ! Vedetă în România, descoperită pe un site de escorte din Dubai. Cât cere pe oră FOTO

Brigitte Sfăt a postat și linkul către site-ul respectiv, unde la fotografiile cu Raluca Podea apare numele Rachel, descrierea fiind un model Playboy din România.

"Pe timpul cand eram in Ferma, un nou inceput, Florin Pastrama sustinea vehement ca el nu are iubita, ca a crezut ca avea iubita pana in momentul in care paparazzi au filmat o in Dubai si el era in Romania, si toti prietenii lui au inceput sa rada pe seama lui, au inceput sa i spuna despre cea care el credea ca ii este iubita tot felul de lucruri urate, despre modul in care ea isi castiga in realitate banii.

Am fost socata dupa iesirea mea din acel reality unde mi am cunoscut actualul sot, despre amploarea scandalului mediatic in care Raluca Podea era marea victima, femeia de bani gata care l a "intretinut" pe Florin, si care a fost inselata deoarece eu am mai multi bani, el fiind de fapt pe interes, cum sustinea ea.

Mai mult decat atat, eu, un om care muncesc zi lumina, nu m am prostituat si nu mi am vandut sufletul si corpul niciodata, am fost numita de catre ea: "Femeie de moravuri usoare".

Din linkul de mai jos puteti vedea de fapt cine este Raluca Podea, si vreau sa va intreb: cum de ajungem noi, femeile care muncim, si nu ne vindem trupul si sufletul sa fim puse pe aceleeasi treapta sau chiar aratate cu degetul de niste fiinte care se vand pe nimic?

Adevarul intotdeauna iese la lumina, mai devreme sau mai tarziu!", este mesajul postat de Brigitte Sfăt.

"Rachel, perfecțiunea absolută, naturală și jucăușă, elegantă și sălbatică", este descrierea de pe site-ul respectiv.

Prețurile sunt în dirhami (AED), moneda oficiala din Emiratele Arabe Unite. Un dirham este cotat 1,17 lei. "Rachel" cere 3.000 de dirhami pe oră, ceea ce înseamnă 3.516 lei, aproppximativ 750 de euro.

Între timp, profilul lui "Rachel" a dispărut de pe site-ul respectiv!