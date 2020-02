ŞOC în ziua moţiunii. Omul lui Dincă din Italia, arestat! VIDEO

Iată dialogul dintre Rocco Xavi şi Nelu, chiar în timp ce acesta din urmă era cotrolat de carabinieri.

NELU: Am venit acum. Am venit ca să predau aceste documente, de asta am venit. Ăsta mi l-a făcut unul în 2010, unul care e mort. Sunt toate false, de asta am venit. Am venit să le predau. Am fost în România, am fost împușcat, cu şapte locuri de intrare aici, am venit să găsesc o fată dispărută.

ROCCO XAVI: Pot să vorbesc cu el două minute? Că sunt doua luni de când fac o investigație jurnalistică.

NELU: Pot să fumez o țigară?

POLIȚIST: Ce ai aici?

NELU: Am portofelul.

POLITIST: Să facem verificările. Ridică-te o secundă.

NELU: Vreau să vorbesc cu prietenul meu de aici.

Descoperire şocantă la Caracal. Gheorghe Dincă avea pregătită o a doua cameră de tortură

ROCCO XAVI: Cum explici că acum colaborezi cu carabinierii? Povestește tot ce știi.

NELU: Eu ție ți-am spus tot adevărul, cum au fost făcute documentele, cum am colaborat cu poliția.

ROCCO XAVI: Tu acum carabinierilor trebuie să le spui de unde ai documentele.

NELU: De la Corleone. Le-au făcut Giorgio Albiero și fata lui Gheorghe Dincă.

ROCCO XAVI: Dar el e mort.

NELU: El e mort, dar el le-a făcut în 2017. Spun adevărul, Rocco.

ROCCO XAVI: Dar el a murit înainte de 2017, spune adevărul.

NELU: Nu a murit înainte, în 2014 sunt făcute.

ROCCO XAVI: Îți e teamă că o să-ți facă rău, că te omoară?

NELU: Nu mi-e frică de ei, eu mă învârt în mijlocul lor, nici de clanul Baboi nu mi-e teamă.

ROCCO XAVI: Ai spus înainte că e cineva care îți vrea răul.

NELU: Au pus 20 de mii de euro pe capul meu, de aia am fugit în 2019 în România.

ROCCO XAVI: Cine te poate omorî?

NELU: Mafia, sunt foarte multe persoane și din Foggia și din Bari.

ROCCO XAVI: Tu ai lucrat pentru Mafie?

NELU: Nu, împotriva lor.

Omul care ştie cum sunt scoase fetele din ţară, o nouă înregistrare bombă. Care este legătura dintre clanul Baboi şi Cazul Caracal

ROCCO XAVI: Ce faci cu un document fals în buzunar?

NELU: Am venit să ți-l predau ție și carabinierilor, eu nu pot să merg cu ele asupra mea, am trecut prin vamă, am trecut pe aici.

ROCCO XAVI: Să ai documente false în buzunar nu e legal în Italia.

NELU: Știu.

ROCCO XAVI: Tu acum trebuie să le explici carabinierilor tot drumul făcut cu aceste documente, ce ai făcut cu ele.

NELU: Am fost în România în 2016, le aveam în mașină, mașina în care am fost cu prietena mea.

ROCCO XAVI: Sunt 5 ani de când ai acest document fals în buzunar, dacă voiai să-l predai cuiva, îl predai deja.

NELU: Nu, îți aduci aminte că așteptam momentul să mă răzbun pe familia lui Gheorghe Dincă încă din 2013 de la Bari.

ROCCO XAVI: Lasă 2013.

NELU: Fata cum a ajuns aici în Italia?

POLIȚIST: Să mergem.

NELU: Gata cu țigara. Mergem, pot să-mi sun avocatul?

POLIȚIST: Da, să mergem.

Bombă în cazul Caracal! Gheorghe Dincă, scrisoare pentru familia Alexandrei Măceşanu: "Cât de mult vă doriţi să apară vie..."

ROCCO XAVI Colaborează. Nelu, te rog, colaborează cu carabinierii.

NELU: Unde mă găsești?

ROCCO XAVI: Vin și eu la secție, colaborează cu carabinierii, te rog. Spune unde sunt fetele, vorbește cu carabinierii.

NELU: Strâng tare cătușele, lărgește-le, mă doare, nu sunt un delincvent!

ROCCO XAVI: Spune unde sunt fetele, vorbește, colaborează cu carabinierii. Nelu colaborează cu carabinierii, te rog!