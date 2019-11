ŞOCANT Fetiţa lui Laurette, victima rasismului. A fost bătută cu sălbaticie de un coleg de şcoală FOTO

Serena s-a ales cu un dinte spart de către un coleg de clasă. Laurette susține că școala în care fetița învață nu a luat măsuri şi susține faptul că fetița ei a fost tratată urât de mai multe ori pentru că este mulatră.

"Toata copilaria mea, si mai apoi adolescenta au fost umbrite de rautatile colegilor de scoala legate de culoarea pielii mele. Am sperat ca odata cu trecerea la democratie, cu eliberarea de sechelele comuniste, cu deschiderea catre Vest, cu evolutia sociala, aceste lucruri vor disparea. Discriminarea rasiala in Europa anului 2019 pare scenariu de film. Din pacate, copila mea traieste acelasi scenariu pe care si eu l am suportat cand aveam varsta ei.

Pentru ca este de culoare. Pentru ca scoala in care invata NU ia masuri. Pentru ca parintii copiilor care o jignesc si o fac zi de zi iau asta ca pe o normalitate. Pentru ca violenta este, practic, una din materiile care se " preda" cu brio in scolile din Romania. Joi , fetitei mele i a fost sparta dantura de catre un coleg care nu e la primul incident de genul acesta. Bullyingul repetat la care este supusa Serena de catre acest copil a fost tolerat de scoala, plangerile mele ai fost considerate "rasfat tv".

Astazi ma vad nevoita sa cer public doamnei ministru a Invatamantului sa ne faca dreptate. Da, suntem de culoare. Dar asta nu ne face neoameni. Copilul meu este un copil educat crescut cu mult sacrificiu de o mama singura. Copilul meu nu trebuie batut, scuipat, batjocorit doar pentru ca are o alta culoare a pielii. Sunt o mama singura si lupt nu doar cu un sistem indiferent, ci si cu o mentalitate extrem de primitiva. Scoala nu face nimic pentru a mi proteja fetita. Pentru ca daca ar fi facut, nu ajungeam in situatia de a o aduce acasa mutilata de acelasi coleg care in timp a mai lovit o de nenumarate ori. Poate ca orice mama ar fi avut instinctul de a calca in picioare tot in jur in acel moment in care si a vazut copilul plin de sange si cu dințișorul spart. Dar, in ciuda pielii mele ciocolatii, nu sunt animal. Mi am stavilit impulsul si am incercat sa imi caut dreptatea la conducerea scolii. Care musamalizeaza intregul incident.

Asa ca cer public doamnei ministru, dascal la randul ei, sa mi ajute fetita. Sa i spuna dansa ca scoala nu inseamna numai batai si jigniri, ci este locul in care va invata sa scrie, sa socoteasca, sa rada, sa respecte, sa pretuiasca, sa iubeasca, sa isi faca prieteni si sa isi aminteasca, peste ani, cu drag si nostalgie de "doamna" ei. Va rog nu mi schingiuiti sufletul copilei mele doar pentru ca s a nascut mulatra", este mesajul postat de Laurette.

