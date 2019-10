Articol publicat in: Societate

Şofer urmărit cu focuri de armă pe străzile din Piteşti

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri o maşină în care se aflau patru tineri. Agenţii i-au făcut semn şoferului să oprească, dar acesta a fugit cu maşina, potrivit #romanaitv#. Poliţiştii au plecat în urmărirea lui pe străzi, în Piteşti. Polițiștii de la Rutieră din Piteşti i-au făcut semn unui șofer să oprească pe un control, însă acesta a refuzat şi a apăsat şi mai tare pedala de accelerație. Agenții au plecat imediat în urmărirea maşinii. Şoferul şi alţi trei indivizi care îl însoţeau au reuşit să scape după ce au abandonat maşina pe un câmp. Ei sunt cautați acum de oamenii legii. loading...

