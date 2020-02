Şoferul român care a lucrat pentru Donald Trump este în arest de un an şi riscă expulşzarea

Un imigrant român care a lucrat ca şofer pentru familia preşedintelui american Donald Trump încă se află în detenţia Autorităţii pentru imigraţie şi vămi din SUA (ICE), la un an după ce a primit o amânare a expulzării, informează miercuri cotidianul britanic The Daily Mail.





Tamas, care împreună cu familia sa a participat la loteria vizelor şi a câştigat drept de rezidenţă în SUA, urma să fie expulzat în aprilie 2019, dar avocatul său, Mario Urizar, a obţinut o amânare.



În pofida acestei amânări, Zoltan Tamas a rămas în arestul ICE pentru 19 luni. În această perioadă, a lipsit de la ziua de naştere a fiului său, care a împlinit 12 ani, şi de la cea a fiicei sale grav bolnave, ce a împlinit opt ani, a declarat soţia sa, Alina Rogozan, pentru publicaţia Palm Beach Post.



Fiica lui Tamas, Rania Tamas-Rogozan, s-a născut cu o malformaţie a inimii şi medicii i-au declarat familiei că nu are mult de trăit.



Potrivit avocatului lui Zoltan Tamas, acesta este ţinut în arest din cauza acuzaţiei de fraudă în domeniul asigurărilor, formulată în România.



Atunci când agenţii ICE au văzut istoricul lui Tamas, ei l-au convocat pentru un interogatoriu în iulie 2018 şi de atunci familia sa nu l-a mai văzut.



Urizar a afirmat că înaintea mandatului lui Trump un imigrant care nu prezenta pericol şi îşi susţinea familia ar fi fost eliberat. ''Detenţia sa este nejustificată. Durează mult prea mult'', a spus avocatul.



Zoltan Tamas, care în 2011 a cumpărat o locuinţă de 60.000 dolari în districtul Palm Beach, a lucrat pentru Donald Trump. Potrivit Palm Beach Post, Tamas a lucrat temporar ca paznic înarmat la Mar-a-Lago (Palm Beach) şi Trump National (Jupiter), ambele locuri fiind situate în statul Florida. De asemenea, Tamas a lucrat ca şofer pentru familia Trump.