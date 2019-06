SOLSTIŢIUL DE VARĂ. Ritualuri şi obiceiuri magice legate de Solstiţiu

SOLSTIŢIUL DE VARĂ. Unul dintre cele mai cunscute rutualuri la nivel global cu ocazia Solstiţiului de Vară este pelerinajul la Stonehenge. Deși nu se știe exact rolul ansamblului, se crede că cei care l-au construit acum 5.000 de ani aveau cunoștințe de astronomie, și că ziua de 21 iunie (Solstițiul de Vară) avea o semnificație deosebită, cel mai probabil religioasă. La solstiţiu, soarele răsare din spatele Heel Stone, piatra care marchează intrarea în ansamblul circular, după care lumina pătrunde spre centrul monumentului.

SOLSTIŢIUL DE VARĂ. În România, Solstiţiul prilejuieşte celebrarea Sânzienelor în ziua de 24 iunie. Sub numele de Sânziene sau Drăgaice, folclorul românesc desemnează niste fapturi fantastice, frumoase dar nemiloase, care bântuie prin ogoare, lunci si câmpuri. În noaptea de Sânziene, noapte cu virtuţi magice, există un anume moment în care toate stihiile stau în cumpănă. Un moment de linişte în care se realizează un contact între lumea noastră şi "lumea cealaltă". În aceasta clipă, pentru câtiva se pot deschide "porţile cerului".

Se crede că Sânzaienele încing hore ameţitoare iar plantele culese în aceste momente pentru leac sunt mai eficiente. Folosind practici divinatorii, tinerii îşi află viitorul, aruncând coronite alcătuite din flori galbene de sânzâiene pe coamele caselor. în functie de felul in care acestea se anina de acoperis sau cad, ei pot sa afle ce le rezerva destinul. Se spune de asemenea ca animalele se strâng si stau la sfat. Cine le pandeste le poate intelege graiul si poate afla multe taine. In aceasta noapte, intre ceasurile 10 si 12 se spune ca apare floarea de feriga, alba si stralucitoare, care aduce celui ce o culege mare noroc. Duhuri nevazute pazesc cu strasnicie aceasta floare si iti trebuie mult curaj pentru a o dobandi dintr-o padure indepartata unde nu se aude cantec de cocos. Exista de asemeni obiceiul unui scaldat ritual pentru pastrarea sanatatii. Locuri anume, ape din salbaticie sunt alese pentru acest lucru. Atotputernicia soarelui de la solstitiu se celebreaza prin focurile de Sanziene, aprinse pe locul cel mai ridicat.

Încinşi cu brauri de pelin, oamenii se rotesc in jurul focului, apoi arunca aceste brauri ca sa arda odata cu toate posibilele necazuri care ar fi sa vie. Perechile tinere, pentru a avea parte de o casatorie fericita sar de trei ori peste foc. Exista de asemeni credinta ca fata care va sari de noua ori peste foc isi va gasi flacaul pereche cu care se va marita pana la sfarsitul anului si vor da nastere unor copii sanatosi. La final, o roata mare de foc e trimisa pe o panta, simbol al soarelui, care se scurge odata cu vara, catre toamna. Roua de pe sanziene culeasa in aceasta zi se foloseste in bolile de ochi; planta intreaga se pune in scaldatorile copiilor debili; zeama este folosita impotriva frigurilor; pusa in rachiu vindeca hernia. Datorita proprietilor sale de a inchega laptele i se mai spune si Inchegatoare.

SOLSTIŢIUL DE VARĂ are loc la date diferite în fiecare an, cuprinse însă între 20 şi 22 iunie. Anul acesta, Solstiţiul de Vară are loc vineri 21 iunie, la ora 18.54, ora României. Astronomii spun că acesta este momentul în care începe vara astronomică, însă de cele mai multe ori meteorologii au altă părere, temperaturile caniculare venind în realitate cu săptămâni mai devreme.