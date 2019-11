SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rareş Bogdan: "Hai că se poate!"

REZULTATE ALEGERI PREZIDENZIALE 2019. Peste 200.000 de romani au votat in tara, duminica, in de la prima ora. Marea surpriza este ca judetele care voteaza traditional cu PSD nu mai sunt pe primul loc ca prezenta. "Hai că se poate", a fost recaţia primvicepreşedintelui PNL pe Facebook.

Cele mai mari prezente la vot, in prima ora, s-au inregistrat in Brasov si Cluj, judete care au votat masiv cu Klaus Iohannis in turul intai. Imediat langa ele se afla Sibiu si Alba. Si Timisul este pe un loc fruntas.

Judetele rosii (Teleorman, Dolj, Gorj, Giurgiu), care la alegerile precedente erau pe primul loc ca prezenta la primele ore ale diminetii, vin in urma judetelor din Transilvania.

In tara, sunt organizate 18.748 de sectii de votare. Potrivit AEP, numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente este 18.217.411.

Lista sectiilor de votare poate fi consultata pe site-ul www.roaep.ro la sectiunea Management Electoral/Geografie electorala/Registrul sectiilor de votare. Alegatorii pot afla la ce sectie de votare sunt arondati accesand www.registrulelectoral.ro

Alegatorii din tara voteaza cu un act de identitate valabil, emis de statul roman: cartea de identitate; cartea electronica de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar.

Prim-vicepreședintele PNL Rareş Bogdan şi secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, au votat, sâmbătă, la Madrid. Rareș Bogdan a declarat că a votat pentru „o Românie normală”, care „să se rupă de comunism și neocomunism”.

“Mă bucur foarte, foarte mult să fim aici în mijlocul uneia dintre cele mai mari comunităţi de români din diaspora. Diaspora din nou ne dovedeşte că îi pasă de România, din nou dă un exemplu de civism așa cum a făcut-o în urmă cu cinci ani, când s-a votat atât de greu, așa cum a făcut-o la alegerile europarlamentare, aşa cum a făcut-o în primul tur când a votat aproape 700.000. Cred că de data asta numărul celor care vor vota, după cum a decurs votul ieri, şi până la această oră astăzi, va depăşi 686.000 câţi au votat în primul tur, deci posibil să se ducă spre 800.000 ceea ce este o cifră absolut fantastică și asta arată că nimeni nu mai poate ignora niciodată diaspora românească”, a declarat Rareş Bogdan.

„Am votat pentru normalitate, pentru o Românie normală, ca România să se rupă de comunism și de neocomunism”, a adăugat acesta.