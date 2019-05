Sorana Cîrstea, ACCIDENTARE GRAVĂ la Roland Garros 2019. A fost sfătuită SĂ SE RETRAGĂ

Sorana Cirstea a suferit, inca dinaintea meciului, o ruptura a abdomenului, dar chiar si asa a intrat pe teren.

"Am crezut in continuare, chiar si cu 2 centimetri de ruptura la abdomen, ruptura de grad 3, ca trebuie sa lupt. Am fost acolo, la 2-3 puncte. Mi-am dorit sa incerc, sa arat ca sunt puternica. Oricum, dupa acest meci, daca il castigam, ma retrageam. Ies cu capul sus de aici. Am facut tot ce am putut. Toata lumea m-a sfatutit sa nu intru pe teren. Si doctorul mi-a spus asta. Am intrat pe teren pe propria raspundere. Mi-am dorit foarte mult sa castig, chiar si cu 2 centimetri ruptura la abdomen. Chiar am dat tot ceea ce am putut pe teren. Din pacate apar aceste accidentari", a declarat Sorana Cirstea, citata de Fanatik.

ROLAND GARROS 2019. Sorana Cîrstea, eliminată de o jucătoare venită din calificări

Romanca afirma ca, din cauza acestei accidentari, va lipsi in jur de o luna de pe teren: "Doctorul mi-a spus ca trebuie sa stau 3-4 saptamani. Voi incerca sa merg la Eastbourne, dar tinta este prezenta la Wimbledon. Pana in ultimul moment am jucat ca sa castig aici. Am vrut sa vad pana unde pot sa merg. Sunt o persoana care nu vorbeste de accidentari, duc durerea. Din pacate nu am stiut sa-mi valorific sansele. Am avut o gluma de servici, am incercat doar sa incep punctul. Nu era ok cu un asemenea servici".