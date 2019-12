Soţia lui What s Up, după ce acesta a fost dus la poliţie pentru că şi-a bătut iubita. "Nu mai fac parte din acest tablou mizer"

Simina, fosta soţie a cântăreţului, a spus că a încercat să ia legătura cu Alice Badea, iubita fostului soţ, însă nu a reuşit.

Citeşte şi What's Up şi-a refăcut viaţa după divorţ. Cine este noua iubită a cântăreţului. "Nu am nicio legătură cu divorţul" FOTO

"Sunt un pic bulversată pentru că eu nu am reuşit să vorbesc cu Alice. Am încercat să-i sun, eu sunt o feministă convinsă, nu există nicio variantă prin care eu să n-o susţin pe ea dacă aşa ceva s-a întâmplat. Nu îi cunosc familia ca să pot să sun la cineva, nu vreau să spun nimic cert pentru că eu mai am nicio legătură cu subiectul. Mă bucur că nu mai fac parte din acest tablou mizer. Îmi creează nişte emoţii şi nici stări foarte urâte", a spus Simina la "Răi Da Buni".

Reamintim că What's Up a fost dus la Secția 17 de Poliție din Capitală, luni seara, după ce a fost reclamat de fosta iubită. Aceasta susţine că ar fi fost agresată de cântăreţ.