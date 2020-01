Soţia marelui Nicolae Dobrin, bătaia de joc a autorităţilor. Umilită în ultimul hal, a dat în judecată primăria Piteşti

Din noiembrie 2019 copiii nu au mai fost lăsați să intre în vestiarul de la stadion pentru a se schimba, fără să li se spună un motiv. Asta deşi copiii nu se spălau aici și nu se foloseau de alte utilități. Pe de altă parte, la sfârșitul anului trecut, autoritățile locale piteștene au deschis un magazin al FC Argeș unde vindeau produse cu imaginea și numele lui Nicolae Dobrin fără ca nici măcar soția lui să fie întrebată, numele acestuia fiind înregistrat la OSIM.

Gica Dobrin spune pentru financiarpress.ro că nu voia beneficii din vânzarea acestor produse, dar măcar putea să fie întrebată, mai ales având în vedere recentul incident care se întâmplase la Stadion în luna noiembrie. Așadar, văzând că este umilită de autoritățile locale, Gica Dobrin a luat hotărârea să acționeze în instanță Primăria Pitești pentru vânzarea de produse inscripționate cu numele și imaginea soțului său fără acord.

"S-au folosit de imaginea soțului meu fără niciun acord. S-a făcut un magazin unde au fost vândute produse cu imaginea soțului meu fără să mă întrebe. Numele soțului meu este înregistrat la OSIM, iar ei nici măcar nu m-au întrebat. Mai ales având în vedere și conflictul dinainte, mi s-a părut că sunt călcată în picioare. Pe mine m-au dat afară cu copiii de la școală. Această școală era la stadion de 5 ani, iar autoritățile locale au hotărât în noiembrie să mă arunce în stradă. Pur și simplu am fost aruncată pentru că nici nu m-au sunat. Mi-au închis ușa.

De această școală au profitat tot dânșii. Au fost mai multe avantaje pentru dânșii. Eu nu cred că am avut vreun avantaj. Eu foloseam doar un vestiar. Nu consumam apă, nu consumam curent. Nu efectuam antrenamente în sală. Eram de acord să și plătesc. Nu am cerut nimic pe gratis. Am considerat că în memoria soțului meu trebuie să continui această activitate. De aceea nici nu am cerut nimic. Din contră, am dat fără să primesc ceva. Le-am dat 140 de copii pentru care nu am primit nicio floare de un leu. Nici nu-mi trebuie. Eu tot timpul am căutat să fiu utilă pentru că sunt piteșteancă, pentru că trăiesc în orașul acesta.

Însă mă bucură faptul că oamenii mă opresc pe stradă și mă încurajează. Din acest punct de vedere sunt mulțumită că soțul meu a rămas încă prezent printre oameni. Eu sunt fericită atunci când mă oprește lumea pe stradă și îmi adresează un cuvânt pe care trebuie să vă mărturisesc sincer că îl așteptam și din altă parte. Dar aceasta este viața. Trăim alte vremuri. Oamenii nu mă cred când le spun ceea ce mi s-a întâmplat. Și era bine să nu fie adevărat pentru că eu sunt foarte rănită după acel episod când copiii nu au mai fost lăsați să intre în vestiar. Mai aveam două etape. Măcar atât puteau să mă mai lase. Dar, în sfârșit, acestea sunt vremurile.

Eu nu am nevoie să fiu băgată în seamă. Însă cu acel magazin m-a deranjat faptul că nu am fost întrebată. Adică am fost un nimeni pentru ei. I-am rugat să-l scoată pe soțul meu. Eu vreau să țină magazinul. Nu am eu treabă. Ci am vrut să nu mai apară numele soțului meu pentru că nici măcar nu am fost întrebată. Mi s-a spus că nu au timp să discute cu mine că sunt alegeri și așa mai departe. Ori, dacă nu au timp de mine, trebuia să-mi fac și eu dreptate", a declarat Gica Dobrin, pentru financiarpress.ro.