SpaceX. Capsula Crew Dragon s-a conectat la Staţia Spaţială Internaţională VIDEO

Astronauţii Doug Hurley şi Bob Behnken s-au conectat duminică la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), relatează BBC News.

Astronauţii urmau să debarce şi să se alăture membrilor ruşi şi americani ai echipajului de la bordul ISS după presurizare.

Hurley şi Behnken au fost lansaţi în spaţiu sâmbătă, din Florida, la bordul capsulei, cu o rachetă SpaceX.

Agenţia spaţială americană trimite pentru prima oară astronauţi în spaţiu - de pe teritoriul american - de la oprirea programului american al rachetelor spaţiale, în 2011.

Această misiune marchează începutul unei noi ere, în care NASA urmează să cumpere servicii de transport spaţial din sectorul comercial.

NASA nu va mai fi nici proprietarul şi nici operatorul vehiculelor către ISS.

Acest lucru urmează să fie realizat de către firme de transport private ca SpaceX din California a miliardarului Elon Musk.

Confirmarea ataşării capsulei la ISS a avut loc la ora 14:16 GMT (17:16, ora Romîâniei), un pic mai devreme faţă de program, la 422 de kilometri altitudine deasupra frontierei dintre China şi Mongolia.

Această misiune este un proces complet automat, iar Hurley şi Behnken s-au implicat doar în pilotarea manuală la apropierea de ISS.

SpaceX a efectuat o demonstraţie cu noul său vehicul de echipaj anul trecut, însă la bord s-a aflat un manechin.

Această misiune este prima cu oameni la bord.

Misiunea lui Hurley şi Behnken este să testeze toate sistemele de la bord şi să raporteze inginerilor.

SpaceX şi Nasa vor să treacă rapid la următoarea fază a acestui contract - în valoare de 2,6 miliarde de dolari -, care constă în şase zboruri cu echipaj, dintre care primul la începutul lui august.

