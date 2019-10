Articol publicat in: Sport

Spania-Norvegia 1-1, scor prost pentru naţionala României CLASAMENT GRUPA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Reprezentativa Spaniei a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu selecţionata Norvegiei, într-un meci din grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, din care face parte şi România. Spanioli, care au deschis scorul în minutul 47, prin Saul Niguez, au fost egalaţi în minutul 90+4, când King a înscris un gol din penalti. La partida de la Oslo, Sergio Ramos a devenit jucătorul cu cele mai multe partide la naţionala Spaniei – 168. Tot în grupa F, Suedia a învins în deplasare Malta, cu scorul de 4-0. Au marcat Danielson ’11, Larsson ’58 (penalti), ‘71 (penalti) şi Agius ’66 (autogol). Mai devreme, de la ora 19.00, România s-a impus în deplasare în faţa echipei Insulelor Feroe, scor 3-0 (goluri Puşcaş ’74, Mitriţă ’83 şi Keşeru ‘90+4). În etapa următoare a grupelor vor avea loc, marţi, următoarele partide: România – Norvegia, Suedia – Spania, Insulele Feroe – Malta. Clasamentul grupei F este următorul: 1. Spania – 19 puncte, 2. Suedia – 14 puncte, 3. România – 13 puncte, 4. Norvegia – 10 puncte, 5. Malta – 3 puncte, 6. Insulele Feroe – niciun punct. loading...

