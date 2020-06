Speak s-a trezit cu POLIŢIA la uşă! Momente tensionate pentru artist: "Vă rog eu să nu încercaţi, că e groasă!"

Speak a dezvăluit cum într-o dimineață s-a trezit cu polițiștii la ușă. Oamenii legii au venit să-l avertizeze cu privire la jafurile de pe lângă casa sa!

Potrivit artistului, mai multe case din zona unde locuiește au fost sparte, iar polițiștii și locatarii trebuie să fie mult mai vigilenți.

"Stând dimineață la cafea, pe la 9 dimineața era, a venit o mașină in fața casei: Poliția. "Vă merg aceste camere?". Da, am fost înștințat de poliție că au fost sparte foarte multe case, undeva la 6 am reținu eu. Problema este că ne-au adus la cunoștință că trebuie să fim foarte atenți, să ne pornim alarmele, să ne pornim camerele (...) pentru că două case s-au spart cu oamenii chiar în casă" a spus Speak pe canalul său de YouTube.

După acest eveniment, Speak a ținut să-i avertizeze și pe eventualii "hoți" care i-ar putea călca pragul casei.

"Vreau să fac un anunț pe această cale: dacă cumva vă gândiți să veniți la noi să ne spargeți casa, am un anunț de făcut: cea mai neplăcută surpriză este faptul că nu știți de ce o să dați în această casă, vă rog eu să nu încercați, că e groasă (...) evitați casa noastră, e rău!" a spus Speak.