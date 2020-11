Stadioanele Steaua şi Arcul de Triumf, finalizate cu o întârziere de cinci luni. Când vor fi gata lucrările la noua arenă Rapid

"Ghencea - realizat 98%, Arcul de Triumf - 98%, începem procedura de predare-primire, putem spune cu toată gura că am recuperat din timpul pierdut şi am finalizat aceste stadioane. În ceea ce priveşte stadionul Rapid, cred că în primăvară va fi gata. Stadionul Rapid are un stadiu fizic astăzi de aproximativ 60%, va fi finalizat în luna mai a anului viitor", a precizat Ştefan la o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, costul total pentru stadionul Steaua se ridică la 64 de milioane de euro, iar pentru Arcul de Triumf - la aproximativ 34 de milioane de euro.

Planul inițial era ca România să construiască stadioane noi în locațiile vechilor arene Steaua, Arcul de Triumf, Rapid și Dinamo până la începutul verii, înainte de începerea campionatului european de fotbal EURO 2020.

Lucrările la stadionul Rapid ar fi trebuit să se finalizeze cu totul în această toamnă, precum celelalte două investiții, potrivit informațiilor oferite de Compania Națională de Investiții în februarie.

Din cauza problemelor juridice, statul nu a putut investi în stadionul Dinamo din Ștefan cel Mare. Arena s-a aflat pe lista inițială pentru EURO 2020, campionat la care și România va fi gazdă anul viitor. Ediția de anul acesta a Campionatului european de fotbal a fost amânată din cauza pandemiei.