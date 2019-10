Articol publicat in: Extern

Stare de urgenţă în Chile din cauza protestelor. Revolta a plecat de la scumpirea tichetelor de metrou

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele chilian a decretat stare de urgenţă în capitala Santiago în urma protestelor privind scumpirea călătoriei cu metroul. Preşedintele chilian Sebastián Piñera a confirmat vineri noapte că guvernul a decretat stare de urgenţă în capitala Santiago în urma protestelor care au creat haos în oraş în ultimele zile, potrivit rtve.es. Oameni înfuriaţi de creşterea preţului pentru călătoria cu metroul (de la 800 la 830 de pesos, aproximativ 1,17 dolari) au incendiat mai multe staţii, dar şi autobuze şi au jefuit magazine, potrivit presei locale. Cel puţin 180 de persoane au fost reţinute. Piñera, preşedinte de centru-dreapta, s-a adresat naţiunii la primele ore ale zilei de zâmbătă, declarând starea de urgenţă. El a spus că va invoca o lege specială privind securitatea statului pentru a-i pedepsi pe „criminalii" responsabili pentru daunele provocate. În acelaşi timp, a declarat că empatizează cu cei afectaţi de scumpirea călătoriilor cu metroul. „În următoarele zile, guvernul nostru va convoca un dialog... pentru a-i linişti pe cei care sunt afectaţi de creşterea preţurilor", a spus el. „Scopul acestei stări de urgenţă este foarte simplu, dar profund: asigurarea ordinii publice, liniştii locuitorilor, protejarea bunurilor publice şi private şi, mai ales, garantarea drepturilor tuturor". Starea de urgenţă implică anumite restricţii ale libertăţii de mişcare şi de adunare pe durata a cel mult 15 zile, termen care poate fi prelungit cu autorizaţia Congresului Naţional. Astfel, de siguranţa zonelor pentru care a fost aplicată măsura - provinciile Santiago şi Chacabuco, şi comunele Puente Alto şi San Bernardo, din regiunea metropolitană - se ocupă forţele militare desemnate. Piñera a confirmat desemnarea generalului Javier Iturriaga del Campo şef al apărării naţionale în această perioadă. Chile este una dintre ţările bogate din America de Sud, dar şi una în care diferenţele sociale sunt foarte mari. Enel Chile, subsidiară Enel Italia, a transmis că vandalii au incendiat sediul companiei din centrul oraşului, scrie Reuters. Filmările realizate de televiziunea locală arată că flăcările au cuprins imobilul, în timp ce echipe de pompieri încercau să îşi facă loc prin mulţimea de protestatari. Pe Twitter, compania a anunţat că imobilul a fost evacuat în siguranţă. Guvernul a decis creşterea preţurilor pentru biletele de transport public pe 6 octombrie, dând vina pe costurile mari pentru energie şi căderea monedei naţionale. Protestele au devenit violente vineri dupa-amiază, iar până seară oficialii au închis 136 de staţii de metrou. Sistemul va rămâne închis pe tot parcursul weekendului, din cauza „avarierii serioase" care face imposibilă operarea în siguranţă. Conducerea metroului a spus că au fost înregistrate peste 200 de incidente în staţii în ultimele 11 zile. Au fost implicaţi, în special, elevi şi studenţi, care au sărit barierele şi au forţat porţile. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay