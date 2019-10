Articol publicat in: Politica

Stenograme din discuţiile puciştilor din PSD. Baronul Oprişan: Trebuie să facem congres. Fifor şi Teodorovici, traşi pe dreapta VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 41 min) // Sursa: romaniatv.net Informaţii bombă din şedinţa puciştilor: Paul Stănescu ar putea prelua șefia PSD în locul lui Dăncilă, transmite România TV., care prezintă stenogramele explozive ale execuției Vioricăi Dăncilă. La ședință participă Marian Oprişan, Olguţa Vasilescu, Claudiu Manda, Gabriela Firea, Paul Stănescu și Marcel Ciolacu. Aceștia plănuiesc și congres după prezidențiale.



Peste 30 de lideri judeteni PSD au discutat vineri despre mutari radicale in sedinta CEX din aceasta seara. Mihai Fifor şi Eugen Teodorovici, vor fi traşi pe dreapta. Dizolvarea BPN si formarea unui comitet interimar de conducere a partidului pana la viitorul Congres, echipa formata din reprezentanti ai primelor 6 organizatii judetene ca rezultate la alegeri, plus un reprezentant din Bucuresti, scrie stiripesurse. Gruparea care a coagulat marea majoritate a liderilor PSD este formata din Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Claudiu Manda. 'Revolutionarii' din PSD vor sa ajunga la o intelegere cu Dancila in acest sens, inainte de sedinta CEX. Ii vor mai sugera lui Dancila sa demisioneze si ea de la sefia partidului, dar nu vor forta acest lucru. UPDATE: Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri, că știa de întrevederea unor lideri social-democrați în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar că speră ca în partid să nu apară ”o nouă mișcare pucistă”, potrivit Mediafax. ”Am avut ședință de guvern. Mi s-a spus de această reuniune, de întâlnirea colegilor, dar am avut ședință de guvern și nu am putut să particip”, a spus Viorica Dăncilă, motivând faptul că nu a participat la ședința unor lideri social-democrați care a avut loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Întrebată despre informațiile potrivit cărora participanții la întrevederea din biroul lui Marcel Ciolacu vor schimbarea lui Mihai Fifor din funcția de secretar general al partidului, Dăncilă a răspuns: ”Noi am mai avut puciști în partid. Acest lucru trebuie discutat în partid, avem un statut care trebuie respectat. Nu le face cinste celor care lucrează în spate. Eu sper să nu fie o nouă mișcare pucistă, că nu-și va găsi locul în electoratul PSD”. Premierul Viorica Dăncilă a vorbit joi seara, într-un interviu pentru România TV, despre trădătorii din PSD care s-au arătat cu prilejul moţiunii de cenzură. Preşedintele PSD a spus că este supărată pe cei din propriul partid din cauza a ceea ce s-a întâmplat la votul moţiunii de cenzură şi a subliniat că trădătorii din PSD se ştiu şi vor ieşi la iveală, întrucât probabil vor fi primii care vor cere plecarea sa. Viorica Dăncilă a spus că este vorba despre 5 membri PSD care au votat pentru moţiune şi că au făcut acest lucru din „motive personale”. Premierul a spus că cei care în continuare „ organizează un puci se alătură trădătorilor de azi”. „Astăzi a fost un puci, mai vrem încă un puci ? Să facă acest puci la ei acolo, în judeţele lor sau de unde vin. Acest partid nu mai are nevoie de trădători şi prima decizie pe care o s-o supun votului Comitetului Executiv (de vineri, ora 18.00 -n.r) este asta: cum avem cineva care a trădat partidul sau a făcut înţelegeri în defavoarea partidului să fie exclus. Puteau să oprească acest lucru, dar nu au ridicat un deget pentru că doreau căderea guvernului, din motive personale. O să vedem în perioada următoare cine a vrut funcţii, cei care au trădat, pentru că vor fi primii care vor cere să plece Viorica Dăncilă…dar sunt convinsă că vor fi mult mai multe persoane care vor condamna acest lucru. Ştiţi cum este iubesc trădarea, dar nu-i iubesc pe trădători. A venit timpul să facem această reformă de care a vorbit Marcel Ciolacu, prima reformă este să rămână oamenii de bună credinţă şi să plece trădătorii. Degeaba facem lucruri bune pentru oameni dacă avem printre noi persoane care îşi urmăresc interesul personal. Nu aşa putem face paşi înainte”. „Dacă organizezi un puci în care să dai jos preşedintele partidului, să elimini candidatul la prezidenţiale, înseamnă că tu vrei să vinzi partidul, vrei să dai partidul pe tavă pentru că ăsta este interesul tău. In condiţii normale, nu numai în ceea ce mă priveşte, în orice partid, în momentul în care vrei să-ţi omori preşedintele partidului cu o lună de zile înainte de alegeri, preşedinte al partidului care e şi candidat la prezidenţiale, înseamnă că miza ta este alta. Să mai aştepte, poate câştigăm şi nu mai au ce omorî. Sunt convinsă că toţi cei din ţară au văzut ce s-a întâmplat astăzi în parlament”. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay