Studenţii pot primi 100.000 de euro de la stat. Ce condiţie trebuie să îndeplinească

Guvernul a aprobat un program de finanțare a start-up-urilor înființate de tineri, iar mai multe universități din țară vor să aplice. Doritorii pot primi până la 100.000 de euro cu o condiție, să participe la cursuri de antreprenoriat.

Alexandru e student și vrea să își deschidă o parfumerie. Se va înscrie în programul lansat de Guvern pentru a obține o finanțare.

"Am călătorit în Egipt și acolo am fost într-un centru comercial și am văzut o parfumerie. Parfumurile se prepară în fața clientului, au esențele în sticle mari și m-am gândit că pe piața din Europa nu există încă conceptul acesta," spune Alexandru, potrivit stirileprotv.

Un tânăr din Timișoara a obținut anul trecut, pe când era student, o finanțare de peste 30.000 de euro printr-un program similar. Acesta şi-a deschis un atelier de printare 3D.

„Odată ce am auzit de oportunitatea de a primi finanțare care se va adresa în special studenților, am decis că tehnologia de printare 3D e viitorul și merită să încercăm piața și să vedem ce oportunități ne deschide", spune tânărul.

Guvernul a alocat programului "Innotech Student" un buget de 20 de milioane de euro, însă potrivit unor surse, până la finalul anului va crește până la 150 de milioane de euro. Studenţii care au cele mai bune planuri de afaceri pot încasa între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de angajați. Inițial, doritorii vor încasa 75 la sută din sumă. Când vor avea rezultatele pe care și le-au asumat în planul de afaceri, vor primi și restul.