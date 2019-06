Studiu: Piaţa de media a ajuns la 454 milioane de euro anul trecut. Publicitatea online va sări de 100 de milioane de euro în 2019

"Piaţa de media va mai aştepta încă un an pentru a atinge jumătate de miliard de euro. România a intrat într-o perioadă de încetinire a creşterilor economice, fapt care are efecte asupra industriei noastre. Creşterile rapide ale anilor trecuţi nu mai sunt sustenabile, deoarece parametrii importanţi care influenţează volumele cheltuite de advertiseri s-au plafonat, de exemplu: încrederea consumatorului sau puterea de cumpărare, aceasta din urmă deteriorându-se, pe fondul inflaţionist al preţurilor produselor de consum. În acest context, piaţa de media a redus paşii de creştere la 10% în 2018 şi un estimat de 7% în 2019, cu posibilitatea de a fi martorii unor procente mai mici în anii următori", afirmă Alexandra Olteanu, managing director, Initiative, compania ce a realizat raportul.



Analiza mai semnalează că investiţiile în TV şi-au continuat creşterea şi în 2018, cu 10%, atingând nivelul de 300 de milioane de euro, în timp ce restul canalelor - online, radio, OOH (Out of Home, n.r.) - şi-au confirmat trendul ascendent, singura excepţie fiind printul, care continuă să scadă moderat.



În 2019, piaţa de TV va înregistra acelaşi trend, însă într-un ritm mai slab, spre aproximativ 5% în termeni de venituri din vânzări, conform estimărilor.



"Televiziunea a dominat obiceiurile de consum ale românilor, cu o medie de 5,1 ore pe zi în rândul populaţiei din zona urbană, cu vârste între 18 şi 49 de ani. Cu toate acestea, piaţa TV se contractează uşor în favoarea industriei digitale, ca urmare a creşterilor înregistrate în utilizarea internetului şi a tehnologiilor Smart", se arată în raport.



Acesta menţionează că Piaţa OOH îşi continuă trendul de creştere început în 2017, în pofida măsurilor legislative, cu un procent de 5% menţinut şi în 2018. Piaţa de Radio s-a aflat, de asemenea, pe un trend de creştere, ajungând la 25,7 milioane de euro. Pe de altă parte, dificultăţile din perioada recesiunii au continuat să aibă un impact negativ asupra presei tipărite, care a scăzut pentru al zecelea an consecutiv, cu aproximativ 5%.



În digital, reţelele de socializare şi search-ul rămân principalii piloni în activitatea online. În plus, majoritatea utilizatorilor de internet (76%) au arătat un apetit ridicat pentru conţinutul video şi pentru audio streaming, unde este estimată o creştere în următori ani, pe măsură ce apar tot mai multe opţiuni de servicii.



"Facebook rămâne extrem de popular în România, înregistrând un număr de 10 milioane de utilizatori în 2018. Normele GDPR de protecţie a datelor nu au redus timpul petrecut în digital şi nu au oprit bugetele să ajungă în online. În 2019 se estimează ca piaţa de publicitate online să crească cu 16% faţă de 2018 (99 milioane de euro)", subliniază raportul.



Pentru 2019, Initiative estimează o nouă creştere a pietei de media cu până la 7%, la 485 milioane de euro.



În ceea ce priveşte topul investitorilor în publicitate în 2018, la fel ca în anul precedent, cele mai mari bugete au fost alocate de companiile din industria farmaceutică, urmate de cele de telecomunicaţii mobile, respectiv cosmetică, îngrijire personală şi frumuseţe. Consumatorii au cheltuit în online shops, în medie, 10 milioane de euro pe zi, o creştere semnificativă faţă de 2017, când au fost cheltuiţi 7,67 milioane de euro.



Media Fact Book este singurul raport de analiză a pieţei româneşti de media şi publicitate, ghid editat anual de agenţia Initiative, începând cu 1997. Ediţia din 2019 include un capitol special dedicat fenomenului video streaming, cercetare bazată pe servicii actuale şi predicţii pentru viitor. Rezultatele acestei analize îşi propun a fi relevatoare şi, în anumite cazuri, contraituitive. Totodată, Media Fact Book conţine un capitol dedicat evoluţiei economiei româneşti în 2018 şi 2019, alături de o analiză a pieţei de media în Europa Centrală şi de Est.



