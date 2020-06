SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2020. Emoţii pentru absolvenţii de liceu

SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2020. Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen, menţionează MEC.

"Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.)", precizează MEC.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Calendar Bacalaureat 2020

– 22 iunie 2020. Limba şi literatura română – proba Ea) – examen scris

– 23 iunie 2020. Limba şi literatura maternă – proba Eb) – examen scris

– 24 iunie 2020. Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris.

Proba la Matematică: pentru absolvenţii claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, filiera tehnologică şi pentru absolvenţii de la profilul militar şi profilul pedagogic (specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională).

Proba la Istorie: pentru absolvenţii de la profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor de mai sus.

– 25 iunie 2020. Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – examen scris

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi de la profilul militar din filiera vocaţională.

Geografie, Filosofie, Logică şi argumentare, Economie, Psihologie şi, după caz, Sociologie – absolvenţii de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică şi din toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat mai sus

Pe 30 iunie vor fi afişate rezultatele, până la ora 12. Tot atunci, de la ora 16, va avea loc sesiunea de depunere de contestaţii, care va dura până la ora 20. Aceasta continuă şi pe 1 iulie, până la ora 12.

Rezolvarea contestaţiilor are loc între 1 şi 4 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 5 iulie.

Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine examenul de Bacalaureat în etapa specială, începând cu data de 6 iulie.