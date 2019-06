SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019. Cum se rezolvau subiecte matematică clasa a VIII-a Capacitate 2019

SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019. Joi, absolvenţii de gimnaziu vor trece printr-un nou examen, cel la matematică. Există cumva o percepție comună că dacă a fost ușor la română, pentru o diferențiere a rezultatelor, la matematică va fi ceva mai greu sau în orice caz va exista un element care să necesite mai multă atenție sau ingenuozitate.

Liliana Maria Toderiuc, inspector general ISMB: „Să se aștepte la subiecte pe măsura celor pe care cu siguranţă le-au exersat la clasă în gimnaziu și nivelul de dificultate e la fel ca cel din anii trecuți, nu un nivel deosebit”.

Inspectorul Toderiuc, care este și profesor de matematică, are şi câteva sfaturi pentru elevi: să se concentreze și să-și gestioneze foarte bine timpul în cele două ore de examen.

Primele rezultate de la Evaluarea Naţională vor fi afişate pe 25 iunie şi tot atunci cei nemulţumiţi de notă vor putea face contestaţii. Ca și anul trecut, dacă nota se va modifica după contestații, indiferent cu cât, aceasta va fi noua notă luată în considerare pentru media de la Evaluarea Națională.

Modele de subiecte de matematică pentru Evaluarea Națională 2019 puteți găsi AICI.

Modele de subiecte de Matematică, pentru Evaluarea Națională 2019:

Absolvenții clasei a VIII-a vor susține examenul de matematică joi, 20 iunie, potrivit Calendarului de Evaluare Națională 2019. Proba scrisă va începe la ora 9:00, iar elevii vor avea la dispoziție 2 ore pentru a rezolva cerințele la matematică. Edupedu.ro publică modelele de subiecte la Matematică, realizate de Ministerul Educației pentru pregătirea elevilor.

Primele rezultate de la Evaluarea Națională 2019 vor fi afișate în școli și publicate pe edu.ro marți, 25 iunie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 29 iunie.

SUBIECTE şi BAREME MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019. EDU.ro a publicat documentele

SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019. Pe edu.ro au fost publicate subiectele la matematică pe care le-au avut de rezolvat elevii claselor a VII-a şi a VIII-a la simularea evaluării naţionale.

SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019, clasa a VII-a

SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019, clasa a VIII-a





BAREME MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019. De asemenea, Ministerul Educaţiei a publicat şi puctajul pe care ar urma să-l primească elevii pentru fiecare subiect rezolvat corect.

BAREME MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019, clasa a VII-a

BAREME MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2019, clasa a VIII-a





Subiectele sunt elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această data.

Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învatamânt în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învaţamânt prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

La solicitarea scrisa a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simularile naţionale pot fi trecute în catalog.

SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019. Inspector: Meditațiile nu sunt necesare

Din punctul meu de vedere, și ca profesor de matematică, meditațiile nu sunt necesare, spune Liliana Maria Toderiuc. „Părinții doresc aceste meditații și sigur, dacă dumnealor doresc și au solicitat profesorii, știm cu toții că se realizează. Dar nu sunt necesare. Eu știu și din experiența școlilor pe unde am lucrat și am fost profesor titular și din experiența mea proprie, am avut în fiecare an și avem elevi care nu fac o oră de meditație și chiar reușesc cu nota maximă la examen. Acum, este alegerea părintelui, este alegerea elevului, cum v-am spus, gradul de dificultate al examenului este unul accesibil pentru absolut toți elevii”, a declarat pentru Digi24 Liliana Maria Toderiuc.

SUBIECTE MATEMATICĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Pentru Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a, modelele de subiecte au fost construite în funcție de următoarele cerinţe: claritate, precizie şi concordanţă strictă cu programele de examen, nivel mediu de dificultate și posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute.

VEZI AICI MODELE SUBIECTE MATEMATICĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2018

VEZI AICI BAREM SUBIECTE MATEMATICĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2018

Evaluarea Națională 2019: Cum să nu greșești la matematică – sfaturi practice pentru abordarea cu succes a examenului de la profesorul Sorin Borodi

Examenul de matematică de la Evaluarea Națională este, de regulă, o piatră de încercare mai grea decât proba de la limba română pentru elevi, potrivit rezultatelor din ultimii ani. Profesorul de matematică Sorin Borodi a scris pentru Edupedu.ro câteva sfaturi pentru adolescenții care susțin joi, pe 20 iunie, proba scrisă la matematică. ”Este extrem de importantă şi perioada premergătoare probei”, spune Sorin Borodi, dar profesorul remarcă faptul că ”o situaţie specială se petrece an de an la cele două probleme de la subiectul III”.

„Este extrem de importantă şi perioada premergătoare probei. Învăţarea sau repetarea formulelor să înceteze începând cu după-masa zilei dinaintea examenului. Evită compania acelor persoane care îţi sporesc inutil emoţiile. Pe de altă parte, să nu-ţi fie frică de emoţii. Într-un grad moderat, acestea sunt normale şi chiar folositoare, spun unii cercetători”, spune profesorul de matematică Sorin Borodi.

Ce trebuie să ai la tine la examen, pregătirea din timp

„Pregăteşte-ţi cel puţin cu o zi înainte de examen o listă cu cele necesare: cartea de identitate, 2-3 pixuri cu aceeaşi nuanţă de albastru, instrumente geometrice, creion, radieră. Ia cu tine o sticlă de apă (de preferinţă plată), batiste de hârtie.

Fii atent la alimentaţia din ziua premergătoare examenului şi, mai ales, din dimineaţa zilei examenului. Nu mânca nici mai mult, nici mai puţin ca în alte zile. Îmbrăcămintea să fie cât mai comodă. De evitat cravata şi alte accesorii”, îi mai sfătuiește Sorin Borodi pe elevi.

În ziua examenului, în clasă, în momentul primirii subiectului:

„Ai primit subiectul. Citeşte-l calm, în întregime.

Începe apoi rezolvarea cu subiectul I. Pe ciornă, cel mai bine. Atenţie la subiectul I la transcrierea răspunsurilor de pe ciornă pe foaia de examen. Au fost cazuri de inversări ale răspunsurilor!

Ai un exerciţiu cu un interval? Fii atent dacă este deschis sau închis!

Continuă apoi cu subiectul II.

La II.1 nu uita să faci notaţiile!

La problemele la care simţi că te depăşesc, scrie măcar formula, dacă este cazul. Vei primi puncte pentru ea.

Dacă “simţi” că o problemă s-ar rezolva cu o ecuaţie sau un sistem şi nu răzbeşti, în schimb crezi că ai putea să o rezolvi folosind o metodă din clasele I-IV, nu ezita să o foloseşti.

La problema II.4, dacă trebuie să reprezinţi graficul funcţiei, nu uita să trasezi dreapta! Au fost cazuri frecvente de elevi care au reprezentat corect punctele şi… au uitat să le “unească”.

Dacă la un exerciţiu nu găseşti rezolvarea oricâte eforturi faci, dar găseşti răspunsul prin încercări, scrie-l pe foaia de examen, vei primi puncte pentru el.

În special la problemele de geometrie, nu uita să justifici afirmaţiile: de ce acel patrulater este romb? Sau de ce acel triunghi este isoscel? Dacă utilizezi în rezolvare o anumită teoremă, să nu uiţi să-i aminteşti numele.

În general, timpul nu a fost niciodată o problemă la proba de matematică. Aşadar, nu intra în panică în această privinţă, nu este cazul.

O situaţie specială se petrece an de an la cele două probleme de la subiectul III

În special elevii de nivel mediu au tendinţa să nu abordeze aceste două probleme sau să le abordeze extrem de superficial. Deseori pe baza unei prejudecăţi, că aceste probleme sunt sigur grele. Dar, în realitate, se intâmplă adesea ca punctul “a”, uneori chiar şi “b” de la aceste probleme să fie elementar, la nivelul celor de la subiectul I: o arie sau un perimetru.

Înainte de a preda lucrarea, reciteşte cu atenţie.

Nu ezita să faci completări, dacă este cazul.

Desenele să le realizezi cu creionul; notaţiile le poţi face şi cu pixul.

Nu cumva să uiţi la subiectele II şi III să transcrii rezolvările complete de pe ciornă pe foaia de examen.

Dacă ai greşit un cuvânt sau o relaţie, şterge cu o linie orizontală, nu face “x”-uri sau alte semne.

Dacă ţi se pare greu subiectul, nu intra în panică! Gândeşte-te că e greu pentru toţi elevii, nu numai pentru tine”.

Calendar Evaluarea Națională 2019

18 iunie 2019 Limba şi literatura română – examen scris

20 iunie 2019 Matematică – examen scris

21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – examen scris

25 iunie 2019 Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele14:00 – 20:00)

29 iunie Afișarea rezultatelor finale

Notele obținute de elevi la Evaluarea Națională contează la admiterea la liceu 2019. Concret, media de la Evaluarea Națională reprezintă 80% din media de admitere la liceu (celelalte 20% sunt reprezentate de media claselor V-VIII).

CALENDAR ADMITERE LICEU 2019:

3 – 7 iulie 2019: Elevii de clasele a VIII-a completează opțiunile în fișele de înscriere la liceu (aleg liceele și specializările la care vor să studieze, începând cu cea pe care și-o doresc cel mai mult) și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

4 – 8 iulie 2019: Elevii și părinții verifică fișele de înscriere la liceu și corectează eventualele greșeli în baza de date computerizată

12 iulie 2019: Repartizarea computerizată la liceu a absolvenților de clasa a VIII-a

15 – 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

19, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate