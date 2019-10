Articol publicat in: Life

Super vedetă TV, dezvăluiri bombă despre sexul cu noul iubit. "La pat e numărul unu, 100%"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net John Cena şi Nikki Bella s-au despărţit în luna aprilie a anului trecut, dar bruneta a trecut repede peste relaţia cu celebrul actor şi superstar WWE. Nikki Bella formează acum un cuplu cu Artem Chigvintsev. Nikki Bella a vorbit fără inhibiţii despre viaţa amoroasă pe care o are cu Artem Chigvintsev. "La pat e numărul unu, 100%. Nu am avut niciodată parte de un sex mai bun. E ca şi cum vaginul mi-ar zâmbi de fiecare dată. Eu şi Artem avem o viaţă sexuală minunată", a declarat Nikki Bella. Şoc în showbiz: S-au despărţit cu trei săptămâni înainte de nuntă: "Vă cerem să ne respectați intimitatea" Nikki Bella (35 de ani) şi Artem Chigvintsev (37 de ani) s-au cunoscut la emisiunea Dancing with the Stars. "Ceea ce se spune despre dansatori e adevărat. Sunt cei mai buni. Când dai de un dansator nu îţi mai trebuie altceva. Dansatorii au o energie feminină, dar când sunt în pat iese bărbatul din ei. Parcă dansează pe trupul meu", a mai adăugat Nikki Bella. În perioada 2012-2018, Nikki Bella a avut o relaţie cu cel mai decorat wrestler din toate timpurile, John Cena. Cei doi s-au despărţit chiar înaintea nunţii, care ar fi trebuit să aibă loc pe 5 mai 2018. loading...

