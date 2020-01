Surprins de camere pe stadion, în timp ce îşi sărută amanta. "Mi-aţi distrus relaţia, ce mai vreţi?", reacţia bărbatului infidel VIDEO

Ecuadorianul a fost surprins cum își săruta amanta la meciul dintre Barcelona Guayaquil și Delfin. Într-o postare publică acesta a reacţionat. "Dacă ar fi fost o femeie în locul meu, ce s-ar fi întâmplat? Au circulat multe clipuri cu femei infidele, dar nu s-a râs atât de mult ca la cel cu mine. Sper să nu fiți niciodată în locul meu.

O să-mi apăr onoarea și mândria, ca bărbat, până la final... Toți greșim. Le mulțumesc celor care mi-au spus să merg la biserică. Dacă mă duc, o fac ca să-mi vindec familia. Dumnezeu e mare și puternic, iar femeile care m-au criticat au înșelat la rândul lor. Dar tot comentează. Mi-ați distrus relația, ce vreți mai mult? Ați rănit un fiu al lui Dumnezeu. Mi-ați cauzat mult rău cu ura aruncată asupra mea. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere", a scris Andrade.

Pe de altă parte, ecuadorianul şi-a cerut iubire iubitei înşelate şi o imploră să îl ierte. "Sunt confuz, dar te vreau înapoi! Îmi pare rău pentru ce am făcut și te rog să mă ierți! Vreau ca totul să fie ca la început", a mai postat acesta.

