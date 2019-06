Surpriză COLOSALĂ! Ce concurentă a părăsit emisiunea "Bravo, ai stil", chiar înainte de Marea Finală

Aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania au dat tot ce au avut mai bun pentru a demonstra ca merita sa ramana in competitia stilului si sa-si continue drumul catre victoria suprema.

La finalul Galei "La dolce vita", Ilinca Vandici, moderatoarea show-ului, prezinta clasamentul realizat in urma notelor juratilor.

Corina s-a clasat pe prima pozitie a clasamentului, obtinand punctaj maxim din partea juriului, urmata fiind de Elena, 11 puncte, si Bianca, 9 puncte.

Nadina s-a aflat pe ultima pozitie in clasament, cu 4 puncte, iar Raluca, aflata pe o treapta superioara, a cumulat 5 puncte, insa a fost propusa spre eliminare, de catre colegele de competitie. Voturile telespectatorilor au decis, insa, ca Nadina sa ramana in competitia stilului, votand-o in proportie de 33,0%. Raluca a parasit competitia "Bravo, ai stil!", obtinand 3,2% din voturile telespectatorilor.