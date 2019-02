SURPRIZĂ URIAŞĂ! Cine este croitoreasa de la ROMÂNII AU TALENT care a primit primul GOLDEN BUZZ în noul sezon VIDEO

Ana Maria Pantaze trăiește din salariul modest de croitoreasă pe care îl primește de la patronii săi. De câțiva ani însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte, fredonînd în baie, și, ulterior, la karaoke cu prietenii.

"Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin de fun la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: Du-te, du-te și fă ceva!. Și m-am dus", a mărturisit concurenta de la "Românii au Talent" pentru romaniiautalent.protv.ro.

ROMANII AU TALENT 2019. Primul Golden Buzz al noului sezon: croitoreasca care l-a impresionat pe Mihai Petre

În copilărie, părinții Anei Maria Pantaze au îndrumat-o spre balet și dansuri clasice, însă din cauza costurilor prea mari ale cursurilor și echipamentelor, care erau mult peste venitul familiei, ea a fost nevoită să renunțe la visul său măreț: "Timpurile erau altfel. Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulți bani și părinții mei nu au avut bani atât de mulți, încât să mă trimită la o școală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Și ăsta a fost jobul pe care l-am continuat".

"Nu mă așteptam, sincer, să iau niciun Golden Buzz, mă așteptam să nu iasă deloc bine, dar a ieșit bine, am avut oameni care m-au susținut și care m-au împins un pic de la spate să am încredere în mine. Nu mă așteptam ca Mihai Petre să îmi dea un Golden Buzz, a fost super, emoțiile au fost mari și sunt și acum", a mai declarat Ana Maria Pantaze.