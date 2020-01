Surpriză uriaşă pentru o şoferiţă care a uitat să închidă geamurile la maşină. Dimineaţă a găsit maşina plină de zădată, imagini unice

Lola Parsons este numele canadiencei care a uitat să-şi securizeze maşina şi dacă ea nu a avut de suferit din pricina hoţilor, a avut parte însă de un alt musafir nepoftit care a ocupat tot interiorul. "Eram îngrijorată de ce nu este zăpadă în jurul maşinii mele. Ei bine, pentru că am lăsat fereastra deschisă şi toată zăpada a intrat înăuntru", a povestit canadianca, pentru CNN.

Cantitatea de zăpadă căzută în Newfoundland a fost una uriaşă, pe aeroportul internaţional St. John atingându-se un strat cu grosimea de 76 cm.

This woman forgot to close her car window during a historic snowfall in Newfoundland, leaving the inside full of snow https://t.co/uHXxBYVId6 pic.twitter.com/ESg8fhDy0W