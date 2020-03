SURVIVOR ROMANIA 16 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Momente tensionate, iese scandal

SURVIVOR ROMANIA 16 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. In echipa Razboinicilor, Cristian Ionita si Lola Crudu au dat frau liber furiei dupa ce au pierdut puncte importante impotriva Faimosilor.

Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata, duminica, luni si marti la Kanal D, incepand cu ora 20:00.

Karina Fetica, de la Razboinici, si Elena Ionescu, de la Faimosi, sunt cele doua concurente care vor da mari emotii coechipierilor, mai ales ca fiecare zi in Republica Dominicana pune la grea incercare rezistenta fizica si psihica ale concurentilor.

In meciul de seara trecuta, Faimosii au castigat la mustata cina relaxanta, pentru care au luptat pana la final, avand in vedere ca au pierdut recompensa in provizii saptamana aceasta. In echipa Razboinicilor, Cristian Ionita si Lola Crudu au dat frau liber furiei dupa ce au pierdut puncte importante impotriva Faimosilor.

"Am o problema cu burtica, am mancat prea mult. (...) Sunt suparata pe mine, pentru ca mana mea dreapta era stanga si stanga tot stanga. Nu am nimic cu Faimosii, sunt frustrarile mele personale. Pentru mineeste un proces de dezvoltare personala si incerc sa trec peste unele chestii", a explicat Lola Crudu la finalul jocului.

Atacurile intre rivali continua sa escaladeze, ironia luand locul fair playului. Sunt luati in vizor, saptamana aceasta, cei doi Faimosi intrati recent in competitie.

"Nu mai suport ce fac ei si cum vorbesc!(...) Nu sunt obisnuita cu asa ceva!", a izbucnit faimoasa Emy Alupei dupa ironiile indreptate impotriva ei de membrii echipei albastre.

Nici Sonny Flame nu a scapat de atacurile razboinicilor, fiind "incoltit" de Emanuel Neagu si Andrei Ciobanu, cand faimosul a renuntat sa mai intre pe traseu resimtindu-se din cauza unei accidentari din meciul precedent.

"Sonny se gandeste sa plece acasa acum!", au fost cuvintele ironice adresate de Emanuel, completarea fiind facuta de Andrei: "Si eu m-am accidentat, recunosc, dupa doua luni si ceva. (...)Acasa te asteapta familia, toti cei dragi. Si pe noi ne asteapta, dar mai stam un pic".

Toată echipa era pe culmile fericirii

Echipa „Faimoșilor” pierduse excursia la Santo Domingo, pe care și-au dorit-o extrem de mult. Astfel că această victorie a venit ca o recompensă încă și mai mare pentru ei. Grațiela Duban, cel puțin, era în culmea fericirii după victorie. Atât de fericită, încât a sărit pur și simplu pe Mihai Onicaș și l-a pupat de nu s-a văzut. Pe obrazul stâng!

Mulți speculează că între cei doi ar fi o relație ceva mai strânsă decât o simplă prietenie, astfel că gestul euforic al Grațielei vine să le dea acestora apă la moară. Grațiela a infirmat de mai multe ori aceste speculații, iar faptul că l-a pupat în public pe Mihai Onicaș nu face decât să probeze faptul că între ei nu e nimic altceva decât o simplă prietenie.